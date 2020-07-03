Boynuzlu engerek yılanının üstüne bastı - Son Dakika

Boynuzlu engerek yılanının üstüne bastı

Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda envanter çalışması yapan 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, 2 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanının üzerine bastı.

Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda envanter çalışması yapan 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, 2 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanının üzerine bastı. Başyiğit, yılanın saldırısından son anda kurtuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sinop 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt ile birlikte milli parkta yeni projelerle ilgili inceleme yaparken, çalıların arasında bulunan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanının üzerine bastı. Büyük korku yaşayan Bölge Müdürü Başyiğit, yılanın saldırısından son anda kurtuldu. Yılan çalıların arasında gözden kayboldu.

Son dakika: Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Yılanın fotoğrafını çeken Hasan Başyiğit, boynuzlu engerek yılanı ile karşılaşmasını sosyal medya hesabından, "Bugün arazi incelemelerimiz sırasında, üzerine basarak geçtiğim, 'boynuzlu engerek' yılanını bu vesileyle tanımış oldum. Çok zehirli olan bu yılandan çok şükür kurtuldum. Daha sonra fotoğrafını çektim" sözleriyle paylaştı.

Büyük korku yaşadığı belirten Hasan Başyiğit, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün başlattığı Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Projeleri kapsamında yapılan çalışmalarda boynuzlu engerek yılanının tespiti yapılarak veri tabanına girilmiştir. Bu yılan türünün tespit edildiği yerlerden birisi de Küre Dağları Milli Parkımız olmuştur. Son olarak bu milli parkımızda yaptığımız yürüyüş yolu yapım çalışmaları sırasında, ekibimiz ile birlikte yaptığımız denetimler sırasında bizzat kendim bu boynuzlu engerek yılanının üzerine bilmeden basarak geçtiğimi fark ettim. İncelediğimizde bunun boynuzlu engerek yılanı olduğunu ekipteki uzman arkadaşlarımız teşhis ettiler. Bu yılanın çok zehirli olduğunu fakat kendisini tehlikede hissetmediği sürece saldırmadığını bu vesile ile daha yakından tanımış olduk" dedi.


Kastamonu, Küre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boynuzlu engerek yılanının üstüne bastı - Son Dakika

Son Dakika

14:49 Son dakika: Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı 14:47 Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 14:36 Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı 14:27 Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:21 Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 11:36 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan acı haber geldi! 2 can kaybımız, 74 yaralımız var 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son dakika: Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı
14:49
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
14:47
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
14:41
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
14:36
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
14:27
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
13:29
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
12:45
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
12:29
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
12:21
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
12:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 14:58:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boynuzlu engerek yılanının üstüne bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]