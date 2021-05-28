Boyoz Sokağı plaketleri pandemi nedeniyle 1,5 yıl sonra verildi - Son Dakika

EMEĞİ GEÇENLERE PLAKET

Boyoz ve Börek Sanatkarları Federasyonu Başkanı Abdulkadir Acap, "Yaklaşık 1,5 yıl önce Boyoz Sokağı düzenlemiştik. Emeği geçenlere plaket hazırlamıştık. Pandemi bitsin diye çok bekledik. Daha fazla beklemek istemedik. Uzun zamandır birbirimizi görememiştik. Bugün emeği geçenlere plaketlerimizi verdik. Federasyonumuzda eski ustalarımız, 8O'li yaşlarında tecrübeli ustalarımız, yeni gençlerimiz ve şampiyon ustalarımız var."

BOYOZU YURTDIŞINA TANITMAK İSTİYORUZ

"Biz boyozu bütün Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. BoyozFed'i bu yüzden açtık. Diğer illerimize ve yurt dışına boyozu tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.