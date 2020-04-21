Boyteks Tekstil, pandemi mücadelesinde kullanılabilecek inovatif antiviral kumaşlar üzerine çalıştığını ve testlerin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.
Boyteks Tekstil, pandemi mücadelesinde kullanılabilecek inovatif antiviral kumaşlar üzerine çalıştığını ve testlerin başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Şirket, antiviral kumaşlardan yüz maskesi ve diğer koruyucu malzemeleri üretecek.
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21.04.2020 06:01:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boyteks'ten onaylı antiviral maske - Son Dakika