Boyu kadar balıkla böyle poz verdi - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık Mahallesi'nde balıkçılık yapan Süleyman Ergül, yakaladığı 45 kiloluk halk arasında kaya levreği olarak bilinen Granyöz ile böyle poz verdi.

Kıyıkışlacık'ta ikamet eden, burada balıkçılık ile geçimini sağlayan Süleyman Ergül, son avında halk arasında kayabalığı olarak bilinen Granyöz yakaladı. Ergül'ün ağla yakaladığı balığın karaya çıkarıldıktan sonra ağırlığı ve boyu ölçüldü. Yapılan ölçümlerde 45 kilo gelen balığın boyunun uzunluğu ise 148 santim olduğu belirlendi.

"Şimdiye kadar yakaladığım en büyük balık"

Kıyıkışlacık'ta bir müzik işletmesinin bulunduğunu ve çocukluğundan beri balıkçılıkla uğraştığını belirten Ergül, "Daha önce de 28 kilogram ağırlığında yine Granyöz balığı yakalamıştım. Ama bu şimdiye kadar yakaladığım en büyük balık oldu" dedi.

"EN BÜYÜĞÜ 230 SANTİMETRE"

Granyöz veya kaya levreği (Argyrosomus regius) sciaenidae ailesine ait bir balık türü. Ağzının içindeki sarı renk dolayısıyla "sarı ağız" ve "halili" olarak da adlandırılmakta. Eti beyaz. Ekonomik değeri yüksek olan balık, derin suları sever ve etçil olarak beslenir. İlkbahar ortalarından Ağustos ayına kadar süren bir üreme dönemine sahip. Avcı balıklar olup hamsi ve sardalya ile birçok kabuklu türünü tüketir. Maksimum boyu 230 santim ve maksimum ağırlığı da 103 kilogram olarak kayıt altına alındığı öğrenildi.

(Oktay Çayırlı//İHA)