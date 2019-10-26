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Son Dakika Güncel Boyu kadar saçlarıyla rekorlar kitabına girdi

Boyu kadar saçlarıyla rekorlar kitabına girdi

7 dakika önce

İzmirli 12 yaşındaki Pelin Özdemir, 152 santime ulaşan saçlarıyla Türkiye Gezginler Kulübü tarafından organize edilen Dünya Çocuk Rekorları sıralamasına girdi.

Boyu kadar saçlarıyla rekorlar kitabına girdi, System.String[]

İzmirli 12 yaşındaki Pelin Özdemir, 152 santime ulaşan saçlarıyla Türkiye Gezginler Kulübü tarafından organize edilen Dünya Çocuk Rekorları sıralamasına girdi.

Pelin Özdemir'in kuaför olan annesi Selma Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında dünyaya gelen kızının saçlarını hiç kesmediklerini belirtti.

İlk yıllarda ucundaki sarı lüleler nedeniyle kızının saçını kısaltmaya kıyamadığını dile getiren Özdemir, "Pelin büyüdükçe saçının kesilmesini istemedi. Saçı 152 santime ulaşınca rekor hakemi Aydın Türkgücü ile görüştük. Ölçüm için bizi İstanbul'da düzenlenen organizasyona davet ettiler. Rekor Tescil Hakem Heyeti Başkanı Orhan Kural'ın gözetiminde ölçüm yapıldı." diye konuştu.

Özdemir, ölçüm sonunda Pelin'e Dünya Çocuk Rekorları belgesinin takdim edildiğini söyledi.

Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi kızına, saçlarının bakımında yardımcı olduğunu kaydeden Özdemir, "Saç bakımında bazı zorluklar oluyor elbette. Saçlarını genelde topluyoruz. Özel günlerde açık kullanabiliyor." dedi.

Boyu 157 santim, saçı 152 santim olan Pelin Özdemir ise insanların saçlarına olan ilgisinden rahatsız olmadığını vurgulayarak, "Yolda görenler bana saçlarımla ilgili sorular soruyorlar. Birçok insanla tanışıp sohbet ediyoruz." ifadelerini kulandı.

Pelin Özdemir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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