BOYU KÜÇÜK AVLANAN 2 BUÇUK TON İSTAVRİTE EL KONULDU - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde boy yasaklarına uyulmadan avlanılan 2.5 ton istavrite el konuldu. 2 kişiye 14 bin 858 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personeli ile yapılan ortak denetimlerde yaklaşık 2.5 ton ağırlığındaki 160 kutu İstavrit balığına boy yasaklarına aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirildi. Balıkların sosyal yardım kurumuna bağışlandığı belirtildi.