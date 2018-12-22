Boyun Ağrılarında Önemli İpuçları

BOYUN AĞRISI

Boynumuzu ayakta tutan 7 omur kemiği vardır. Omurlar arasında, ikinci ve üçüncü omurlar arasından başlayan ve disk adı verilen kıkırdak doku bulunmaktadır. Boyun aynı zamanda baş ağırlığını taşıyan ve hareketi sağlayan bir yapıya sahiptir. Boyun omurları, hareketli bir yapıya sahiptir. Bu yüzden de boyun ağrıları sık sık karşılaşılan bir durumdur. Boyunda sinir sıkışması – boyun fıtığı, boyun kireçlenmesi, duruş bozukluğu – duygusal stres, darbeler ve zorlanmalar en sık karşılaşılan boyun ağrılarıdır.

BOYUN KİREÇLENMESİ:Kemik, bağ ve kas gibi yapıların bozulması boyun kireçlenmesine neden olmaktadır. Yaşlanma, mikrotravmalar, makrotravmalar, duruş bozuklukları ve genetik faktörler bu durumun nedenleri arasında yer almaktadır. Boyun kireçlenmesi aynı zamanda kolda güçsüzlük, hissizlik, yanma, batma, ellerde zayıflık, beceri azalması, uyuşma, karıncalanma, kulak çınlaması, baş dönmesi ve bulanık görme gibi sorunlara da yol açabilir.

Boyun kireçlenmesinin tedavisinde genellikle istirahat, boyun desteği, fizik tedavi ve ilgili alana enjeksiyonlar önerilmektedir.

DURUŞ BOZUKLUĞU VE DUYGUSAL STRES:Vücudumuz dengeyi sağlayabilmek adına boynu öne doğru iter. Bu durum sırtta kamburlaşmaya, boynun öne kavis yapmasına neden olur. Oluşan duruş bozukluğu ile boyun kasları sertleşir, kasılır ve kas yorgunluğu gibi problemleri beraberinde getirir. Günlük hayatımızda yaşadığımız stres, sinir, üzüntü, korku gibi duygular kasların kasılmasına neden olur.

DARBELER VE ZORLANMALAR:Genellikle spor yaralanmaları, düşme gibi nedenlerle ortaya çıkan ağrı türleridir. Bu ağrıların ortaya çıkmasına boyun bölgesini oluşturan kemik, kas ve ligamanlarda oluşan hasarlar neden olmaktadır. Özellikle trafik kazalarında yaşanan boynun bilinçsiz bir şekilde hareket etmesi sonucu ortaya çıkan bir ağrıdır ve kronik ağrıya neden olmaktadır. Darbe ve zorlanmalara bağlı olan ağrıların tedavisinde nörolterapi, mezoterapi ve ozonterapi gibi yöntemler kullanılmaktadır.

BOYUNDA SİNİR SIKIŞMASI, BOYUN FITIĞI:Boyunda bulunan disklerin fıtıklaşması ve eklemlerde oluşan kireçlenmelerin sinirlere baskı yaparak hasara yol açması sonucu oluşabilen ağrı türleridir. Bu gibi durumlarda ağrılar yaşa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Gençlerde bu problemler boyun fıtığına yol açarken, ilerleyen yaşta ki hastalarda kireçlenme sorununa neden olmaktadır. Bu gibi sorunların tedavisinde ilaçlar, istirahat, boyun desteği, fizik tedavi nöralterapi, mezoterapi PRP ve ozonterapi, epidural gibi yöntemler kullanılmaktadır