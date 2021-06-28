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Boyun ağrısına ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Boyun ağrısının nedenleri, belirtileri ve iyi gelen egzersizler - Son Dakika

Boyun ağrısına ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Boyun ağrısının nedenleri, belirtileri ve iyi gelen egzersizler

28.06.2021 17:51
Boyun ağrısına ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Boyun ağrısının nedenleri, belirtileri ve iyi gelen egzersizler, System.String[]

Omuriliğin fazla zorlanması, aşırı spor ve egzersiz gibi faktörler boyun ağrılarında etkili olmaktadır.

Omuriliğin fazla zorlanması, aşırı spor ve egzersiz gibi faktörler boyun ağrılarında etkili olmaktadır. Bununla beraber yaş ve cinsiyet koşullarına bağlı kronikleşmiş ağrılar da boyun bölgesinde ortaya çıkabilir. Beden sağlığına özen göstermek, sürekli hareket halinde olmak bel ve sırt ağrılarını dindirmekte etkili olduğu gibi boyun ağrılarını da azaltır. Özellikle Türkiye'de çok sık rastlanan bir rahatsızlıktır.

Boyun Ağrısına Ne İyi Gelir?

Boyun ağrıları için alınabilecek bazı önlemler ve yapılacak uygulamalar oldukça etkilidir. Ancak bütün bunlardan önce kronik bir hale gelmiş olan boyun ağrısı için, mutlaka ilgili doktora başvurmak en önemli husustur. İşte boyun ağrısına iyi gelen bazı yönlemler:

Masaj: Çeşitli masaj uygulamaları ve terapiler boyun ağrılarını aynı gün içerisinde tamamen kesmektedir. Ancak yanlış ve yoğun yapılan masajlar da ağrıların daha fazla şiddetlenmesine neden olabilir. Bu nedenle ancak profesyonel masörlerden yardım almakta fayda vardır.

Sıcak havlu: Boynun ağrıyan kısmına buhar ile ısıtılmış havlu konulabilir. Bu, ağrıyı dağıttığı gibi kişinin çok daha rahat hareket etmesini sağlar.

Sert yatak: Boyun ağrısı şikayeti yaşayanların yatakları mutlaka sert olmalıdır.

İnce yastık: Yastıklar da en az yataklar kadar önemlidir. Bu nedenle boyun ağrısı şikayeti olanların yastıkları ince olmalı ya da hiç yastık kullanılmamalıdır.

Boyun Ağrısı Evde Nasıl Geçer?

Boynun şiddetli ağrıdığı dönemlerde aşırı ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca istirahat etmeye özen gösterilmelidir. Bunun yanında, aşağıda belirttiğimiz evde doğal yöntemlerle de ağrılarınızı hafifletmeniz mümkün. Yine de mutlaka bir uzman kontrolünde uygulamaya dikkat edilmelidir.

Elma sirkesi: Elma sirkesi birçok farklı sağlık sorununda harici olarak kullanılıyor. Bir örtü ya da beze dökülen elma sirkesi ağrıyan bölgeye 5- 8 dakika arası tutulur. Acıyı alan elma sirkesi bu yöndeki şikayetlerin çok daha az hissedilmesini mümkün kılıyor.

Nane yağı: Nane yağı, baş ağrısı ve boyun ağrısına iyi gelen ferahlatan en iyi doğal yağlardan biridir.

Lavanta yağı: Lavanta yağı da ağrıyan bölgeyi hızlıca rahatlatacaktır. Bu yüzden omuz ve boyun bölgenize lavanta yağı sürerek masaj yapın.

Zencefil: Zencefil, son zamanlarda değeri bilinen bitkiler arasında. Kan akışını arttıran zencefil sert dokuları yumuşatır ve ağrıyı ortadan kaldırır.

Boyun Ağrısına İyi Gelen Egzersizler

Bir tabure veya sandalyeye oturun. Sağ eliniz ile taburenin arkasından kavrarken, sol el ile başın arka üzerinden tutunuz. Başınızı öne ve sol yana doğru çevirerek çapraz koltuk altına bakmaya çalışın. Boyun arka yan grup kaslarının gerildiğini hissedin. 10'a kadar sayın ve gevşeyin. 10 tekrarla hareketi tamamlayın. Aynı işlemi diğer taraf için de tekrarlayın.

Boyun Ağrısının Nedenleri

Duruş bozuklukları: Özellikle otururken vücudu fazla öne eğmek ve kambur durmak sadece sırt ve bel ağrılarına değil boyun ağrılarına da neden oluyor. Baskı altında kalan boyun, hareketsiz kalan beden ile birlikte ağrımaya başlar. Boyun ağrılarının en büyük özelliği başka uzuvlarla birlikte görülmesidir.

Hareketsiz kalmak: Hareketsiz bir yaşam, vücudun tembelleşmesine ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Normalde rahatlıkla yapılan hareketler, hareketsiz bir yaşam stilini benimseyenler için zor olabilir. Örneğin başını aniden sağa ya da sola döndüren birinin boynunu şiddetli bir ağrı saplanabilir.

Telefon bağımlılığı: Akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte boyun ağrısı şikayetlerinde yarı yarıya artış gözlemlenmiştir. Hep aynı duruşta, başını ve boynunu kıpırdatmadan telefona bakan kişilerde boyun tutulması sıkça yaşanır. Bu, bazı kişilerde hastalık raddesine vararak belli başlı duruş bozukluklarının kalıcı olarak vücuda yerleşmesine neden olur. Özellikle gençlerde yaygın olarak görülen şikayetlerin azaltılması için ebeveynlerin de bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Aynı durum bilgisayar bağımlılığı için de geçerlidir.

Kireçlenme: Elli yaş üstü kişilerde sıklıkla görülen kireçlenme problemi boyun ağrılarını tetiklemektedir. Kadınlarda görülme olasılığı erkeklere oranla üç kat daha fazladır.

Boyun Ağrısı Çeşitleri ve Özellikleri

Boyun ağrıları toplamda üç ayrı başlıkta sınıflandırılmıştır. Her birinin belirtileri ve nedenleri farklı olabilir.

Akut boyun ağrısı: En az süren boyun ağrısı tipidir. Her yaşta görülebilir.

Kronik boyun ağrısı: Aylarca süren boyun ağrısı çeşididir. Kişi, günlük işlerini yaparken dahi büyük zorluklarla karşılaşır.

Subakut boyun ağrısı: Toplamda 10 haftaya kadar süren boyun ağrısı çeşididir. Etkileri diğerlerine nazaran daha az hissedilebilir.

Boyun Ağrısı Belirtileri

Tutulma: Cereyanda kalmak, üşümek ve mevsim şartlarına uygun giyinmemek boynun üşümesine neden olur. Bu da önce tutulma sonra şiddetli ağrı şeklinde nüksedebilir.

Hareket serbestliğinin kaybedilmesi: Boynu ağrıyan kişilerde hareket serbestliği tamamen ortadan kalkar. Sağa sola dönerken ya da başını öne doğru uzatırken zorlanmalar ortaya çıkar.

Baş ağrısı: Boyun ile birlikte baş ağrısı büyük oranda hissedilir. Üşümeye bağlı nedenlerle ortaya çıkan ağrılarda bu belirtileri bademcik şişmesi ve boğaz ağrısı izler.

Boyun ağrısına ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Boyun ağrısının nedenleri, belirtileri ve iyi gelen egzersizler

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Boyun ağrısına ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Boyun ağrısının nedenleri, belirtileri ve iyi gelen egzersizler - Son Dakika Magazin


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