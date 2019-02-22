Boyun Eğmeyen'lerin Teklifine Ret
17 dakika önce
LFI'nin, referandumun yapılması için Ulusal Meclis'e sunduğu teklif oylandı.
LFI'nin, referandumun yapılması için Ulusal Meclis'e sunduğu teklif oylandı. Teklif, 50'ye karşı 91 oyla reddedildi. LFI'den milletvekilli Bastien Lachaud, oylamadan önce yaptığı konuşmada, "Sarı yelek giysek de giymesek de sonuç aynı, kurumlarımız kilitlendi. İşte bir dönüm noktasındayız, ya demokratik bir çözümü ya da otoriterliği seçerseniz" dedi. Adalet Bakanı Nicole Belloubet ise bu yasanın cumhuriyete zarar vermek için teklif edildiğini söyledi. Fransa
Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) on gün önce yaptığı ankette, Fransızların yüzde 73'ünün gelecek aylarda referandumun yapılmasını istediği kaydedilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:55
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