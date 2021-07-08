Üye Girişi
Boyun fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Boyun fıtığı neden olur? Evde boyun fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler - Son Dakika

Boyun fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Boyun fıtığı neden olur? Evde boyun fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler

08.07.2021 17:09
Boyun fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Boyun fıtığı neden olur? Evde boyun fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler, System.String[]

Omurgadaki kemiklerin zaman içerisinde zedelenmesi ya da çevresel faktörlere bağlı olarak zarar görmesi sonucu boyun fıtığı oluşabilir.

Omurgadaki kemiklerin zaman içerisinde zedelenmesi ya da çevresel faktörlere bağlı olarak zarar görmesi sonucu boyun fıtığı oluşabilir. Sinir köklerinin üzerinde oluşan tahribat, giderek fıtığa dönüşür. Kadınlarda görülme riski erkeklere oranla iki kat daha fazladır.

Boyun Fıtığına Ne İyi Gelir? Evde Boyun Fıtığı Ağrısına İyi Gelen Doğal ve Bitkisel Çözümler

Magnezyum ağırlıklı beslenmek: Doktorların ve beslenme uzmanlarının ortak görüşüyle magnezyum ağırlıklı beslenme boyun fıtığı ağrılarını minimum seviyeye çekmek için idealdir. Öğün aralarında tüketilebilecek ceviz ve badem gibi kuru yemişler önerilen gıdalar arasında yer alıyor. Akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzetleri olan fasulye ve mercimek de magnezyum açısından oldukça zengindir.

Masaj: Profesyonel olarak yapılan masajlar bel ve boyun fıtıklarına çok iyi gelmektedir. Ancak bilinçsiz bir şekilde, ev ortamında bu tür masajlar yapılmamalıdır. Çünkü yapılacak yanlış ve aşırı bir hareket fıtık ağrılarının çok daha azmasına neden olabilir.

Stresten uzak durmak: Sadece fiziksel nedenler değil stres gibi psikolojik temelli etkenler de boyun fıtığına neden olabilir. Stres ve kaygı gibi kişilerin fizyolojisini olumsuz etkileyen ortamlardan kaçınılmalıdır.

Egzersizler: Boyun fıtığı teşhisi konulan kişiler düzenli olarak boyun egzersizleri yapabilirler. Boyun öne ve arkaya doğru hareke ettirilebilir, boyun dik tutularak sağa ve sola çevrilebilir, eller başın arkasında birleştirip öne doğru itmek ve bu direnç göstermek boyun fıtığı için yapılanbilecek hareketlerdendir.

Boyun Fıtığı ve Kol Ağrısı Nasıl Geçer?

Boyun fıtığı nedeniyle oluşan kol ağrısı için uzman hekim tarafından kol ağrısını hafifletmek için bazı ilaçlar verilebilir.

Boyun Fıtığı Olmamak İçin

Boyun fıtığı olmamak için özellikle ilerleyen yaşlarda belli başlı alışkanlıklar yavaş yavaş terk edilmelidir. Halk arasında oldukça yaygın olan boyun kütletme alışkanlığı bunlardan ilkini oluşturuyor. 50 yaş üstü kişiler, spor ve egzersiz yaptıkları takdirde hızlı ve ani hareketlerden kaçınmalıdır. Ağır kaldırmak, vücudu fazla zorlamak ve telefon başında fazla vakit geçirmek de kaçınılması gereken hareketler ve alışkanlıklardan diğerleridir.

Boyun Fıtığı ve Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Boyun fıtığı ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Baş ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Boyun Fıtığı Neden Olur?

1- Mesleki nedenler: Meslekleri gereği sürekli olarak ayakta kalan ya da belli bir pozisyonda durmak zorunda kalanlarda boyun fıtığı çok daha fazla oranda görülür. Bu alanda yapılan birçok araştırma ve inceleme uzun yol şoförlerinin saatler boyunca hep aynı pozisyonda araba sürmelerinden dolayı omurlarında ciddi zedelenmeler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ağır işlerde çalışan kişilerde de bu hastalığın izleri çok daha yoğun olarak görülür.

2- Telefon ve internet bağımlılığı: Son on yıl içerisinde yediden yetmişe herkesi etkisine altına alan belli başlı alışkanlıklar boyun fıtığına adeta davetiye çıkarıyor. Sabit bir pozisyonda telefona ve bilgisayara bakan kişilerde sinir kökleri baskıya daha fazla dayanamaz ve fıtık oluşumu başlar.

3- Duruş bozuklukları: Masa başı işlerinde kambur ve başı önde oturmak boyun fıtığının bir başka sebebidir. Dik oturmaya özen gösterilmeli, en azından saat başında ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek gerekmektedir.

Boyun Fıtığı Nedenleri

Yukarıda sayılan sebepler dışında birçok faktör de boyun fıtığına doğrudan ya da dolaylı olarak zemin hazırlar. Spor esnasında aşırı yükleme yapmak, ağır yükler kaldırmak ve yaşa bağlı gelişen komplikasyonlar da boyun fıtığında etkili rol oynamaktadır.

Boyun Fıtığı Belirtileri

1- Kolda uyuşma: Boyun bölgesinde ortaya çıkan fıtıkların belirtileri sadece boyun ve çevresinde hissedilmez. Bununla birlikte hastaların yarısından çoğunda kolda uyuşma gibi belirtiler de saptanmıştır. İlerleyen fıtık evrelerinde kol ve el parmaklarında his kaybı da yaşanabilir.

2- Baş ağrısı: Fıtık, ağrı semptomları ile birlikte ortaya çıkar. Boyun ağrıları ile birlikte baş ağrısı hastanın günlük yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Gece oksijen azaldığında ağrılar çok daha fazla olabilir.

3- Hareketlerde kısıtlanma: 50 yaş üstü hastalar boyun fıtığı olduğu takdirde hareketlerinde ciddi bir kısıtlanma ortaya çıkar. Başını sağa sola döndürmekte ve ileri geri oynatmakta zorluk çekebilirler.

4- Tutulma: Boyun tutulması, fıtığın en sık rastlanan belirtilerinden bir diğeridir. Özellikle akut seviyedeki fıtıklarda tutulmalar çok daha uzun süreli olmaktadır.

Not:  Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Boyun fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Boyun fıtığı neden olur? Evde boyun fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler

Cep Telefonu, Boyun Fıtığı, Masaj, Ceviz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Boyun fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Boyun fıtığı neden olur? Evde boyun fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi 00:01 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı 23:34 Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti 22:41 Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti
Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi 22:00 Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi Survivor'da skandal 22:00 Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini 19:48 Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu
Şahan Gökbakar'ın 19:03 Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu         
00:07
Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı         
23:49
Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi         
23:07
Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil         
22:40
Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi         
22:00
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı         
20:54
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu         
19:27
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı         
12:06
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 00:29:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boyun fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Boyun fıtığı neden olur? Evde boyun fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement