Üye Girişi
Boyun tutulmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Geçmeyen boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler ve doğal çözüm önerileri - Son Dakika

Boyun tutulmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Geçmeyen boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler ve doğal çözüm önerileri

28.06.2021 16:56
Boyun tutulmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Geçmeyen boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler ve doğal çözüm önerileri, System.String[]

Günümüzde en sık rastlanan rahatsızlıkların başında boyun tutulması geliyor.

Günümüzde en sık rastlanan rahatsızlıkların başında boyun tutulması geliyor. Edinilmiş belli başlı yanlış alışkanlıkların sürekli tekrar edilmesi, duruş bozukluklarına yol açmaktadır. Başta telefon ve internet bağımlılığı olmak üzere birçok fiziksel neden bir türlü geçmeyen boyun tutulmasına neden olabilir. Aynı zamanda oturuş ve yatış pozisyonları da bu alanda belirleyici olmaktadır. Boyun tutulması yaşayan kişiler tarafından boyun tutulması ne zaman geçer, kaç gün sürer gibi soruların yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Peki boyun tutulmasına ne iyi gelir, nasıl geçer, neden olur? İşte doğal çözüm önerileri...

Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir? Doğal Çözüm Önerileri

Boyun tutulması için de her şeyde olduğu gibi öncelikle bir uzmana danışmakta fayda var. Bunun yanında aşağıda belirttiğimiz belirli doğal çözüm önerileri de kasları gevşetmeye yardımcı olabilir.

Özel krem ve losyonlar: Boyun tutulmasını çok kısa bir süre içerisinde geçiren özel krem ve losyonlar kullanılabilir. Hafif bası uygulanarak ağrıyan ve tutulan bölgelere masaj yapılabilir.

Soğuk kompres: Buz ile hazırlanan soğuk kompresler sadece kas ağrılarına değil boyun tutulmalarına da çok iyi geliyor. Ağrıyan bölgeye 5 - 10 dakika arasında uygulanan soğuk kompresler oldukça etkilidir.

Masaj:  Boyuna masaj yapmak kasların gevşemesine yarımcı olabilir.

Nane yağı: Nane yağı, baş ağrısı ve burun tıkanıklığında olduğu gibi tutulmasına da iyi gelen doğal çözümlerden biridir.

Boyun Tutulması Nasıl Geçer?

Sıcak havlu terapisi: Boyun tutulmasını hızlı bir şekilde geçirmek isteyenlere tavsiye edilen ilk öneri sıcak havlu terapisidir. Kaynatılmış suyun buharıyla ısıtılan havlular tutulan bölgelere tutulur. Sıcaklığı geçtikçe aynı işlem 3 -4 kere tekrarlanır. Sonuna kişiler boyunlarını çok daha rahat hareket ettirebilir.

Yastık kullanımı: Kişiler yatarken pamuklu yastıklar kullanılmalıdır. Aynı zamanda yumuşak yerine sert yastıklar kullanmak, boyun ve kafanın çok daha rahat etmesini sağlar.

Kekik yağı: Bu tür bitki özlü yağlar yakıcı bir etkiye sahiptir. Sıkışmış kasların çözülmesini sağlayan kekik yağı, tamamen doğal ve sağlıklı bir yöntem olarak günde iki kere boyun bölgesine sürülebilir.

Boyun Tutulmasına İyi Gelen Egzersizler

Boyun gerginliğini rahatlatmak için bu germe egzersizini her 3 ila 4 saatte bir tekrarlayın.

Düz oturun.

Yavaşça başınızı öne ve arkaya doğru en az 15 ila 20 kez sallayın.

Ardından, başınızı her iki tarafa da eşit sayıda, sola ve sağa doğru sallayın.

Kaslarınızın gevşediğini hissettiğinizde başınızı tamamen sağa ve sonra sola çevirin. Ağrı olabileceği için bunu yavaş yavaş yapın.

Egzersizi en az 20 kez tekrarlayın ve sonra dinlenin.

NOT: Önerdiğimiz egzersizi uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın ve uzman kontrolünde gerçekleştirin.

Boyun Tutulması Neden Olur?

Uzun süreli hareketsizlik: Uzun süreli olarak bir yerde sabit durmak ve akabinde ani hareketler yapmak boyun tutulmasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Örneğin uzun süreli olarak telefonuna ya da bilgisayar ekranına bakmış biri ani bir refleks ile başını sağa ya da sola çevirdiği takdirde söz konusu rahatsızlık görülebilir.

Üşütme: Serin sonbahar ayları ve yağışlı kış mevsiminde boyun tutulması vakaları üç kat daha fazla görünüyor. Vücudun direncini kıran soğuk havalar kireçlenmeye benzer etkilere sebep olabilir.

Uykuda ani hareketler: Özellikle yüz üstü ve dağınık yatan kişiler sabah uyandıklarında boyunları tutulmuş olarak kalkabilir. Uyku esnasında istemsiz bir şekilde ters bir hareket yapan kişilerde görülme riski çok fazladır.

Boyun Tutulması Sebepleri

Sayılan nedenler dışında başka sebepler de boyun tutulması riskini doğurur. Sadece fiziksel değil psikolojik etkenler de belirleyici olmaktadır.

Stres faktörü: Stres, insanların kelimenin tam anlamıyla kaskatı hissetmelerine neden olur. Kaskatı kesilen beden boyun ve bel tutulması gibi etkilere çok daha açık olur. Bunun önüne geçmek için stres ve kaygı faktörlerinden uzak yaşamaya özen gösterilmelidir.

Uzun süreli telefon konuşmaları: Uzmanların da önerdiği üzere cep telefonu ile uzun süreli konuşan kişiler kulaklık kullanmalıdır. Özellikle yarım saati aşan sürelerde sabit bir oturma pozisyonuyla telefonla konuşanların boyunları sık sık tutulur.

Boyun Tutulması Belirtileri

Kafa hareketlerinde kısıtlama: Kişiler boyunlarının tutulduğunu özellikle başını sağa sola çevirmekte güçlükle çevirdiklerinde anlarlar. Özellikle penceresi açık odalarda uyumak ve rüzgara maruz kalmak sabah tutulmalarının başlıca sebebidir. İleri düzeydeki boyun tutulmalarında kişi başını bir santim dahi ileri geri oynatamaz.

Günlük hareketlerde zorlanma: Boyun tutulması, gündelik hayatı felce uğratan bir rahatsızlıktır. Bireyler, yemek yerken dahi güçlük çeker. Boynu tutulan kişiler rahatsızlıkları geçene kadar araba kullanmaktan kaçınmalıdır.

Baş ağrısı: Üşütmeye bağlı boyun tutulmalarında sadece yüzün aşağısı etkilenmez. Çoğunlukla birlikte görülen belirtilerin arasında baş ağrısı da gelmektedir.

Boyun tutulmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Geçmeyen boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler ve doğal çözüm önerileri

Kekik, Masaj, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Boyun tutulmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Geçmeyen boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler ve doğal çözüm önerileri - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor 17:34 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi 17:31 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi 17:20 "Koronalıyım" diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi
Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu 17:14 Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı 17:09 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 16:17 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok 16:09 Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor 15:59 Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor

Son Dakika Haberleri
17:40 Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:33 İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:17 Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
17:14 Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
16:32 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek kulüpten ayrıldı
16:09 Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok
Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde         
17:40
İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti         
17:33
Ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı! Dolandırıcılar 10 bin lirayla kaçtı Ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı! Dolandırıcılar 10 bin lirayla kaçtı         
17:29
Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim         
17:17
Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize         
17:11
6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek kulüpten ayrıldı         
16:33
Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek         
16:15
Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek! Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek!         
16:00
Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu         
15:36
GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı         
15:34
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 17:45:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Boyun tutulmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Geçmeyen boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler ve doğal çözüm önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement