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Boyuna yaklaşan karın içinde kayboldu - Son Dakika

Boyuna yaklaşan karın içinde kayboldu

25.01.2022 13:58
Boyuna yaklaşan karın içinde kayboldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan bazı mahallelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan bazı mahallelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Karın içerisinde kaybolan bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı, Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerini tamamen beyaza bürüdü. İlçenin bazı mahallelerinde ise kar kalınlığı 1 metreyi geçti. O mahallelerden biri olan Aktaş Mahallesinde ise adeta boyuna yaklaşan karın içerisinde kaybolan vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti. Vatandaş, kayıt aldığı görüntülerde, "Aktaş köyünde kar kalınlığı 1 metre 10 santimi geçti, yürümekte zorlanıyoruz. Allah herkese kolaylık versin" ifadelerini kullandı.

(Sezgin Genç/ İHA)

Boyuna yaklaşan karın içinde kayboldu

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Kocaali, Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Boyuna yaklaşan karın içinde kayboldu - Son Dakika


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