Boyundan büyük balığı çalmaya çalışan kedi güldürdü - Son Dakika
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Boyundan büyük balığı çalmaya çalışan kedi güldürdü

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçı tezgahına çıkarak boyundan büyük bir balığı çalmaya kalkan kedi, objektiflere yansıdı.

Boyundan büyük balığı çalmaya çalışan kedi güldürdü, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçı tezgahına çıkarak boyundan büyük bir balığı çalmaya kalkan kedi, objektiflere yansıdı.


Sabah saatlerinde ilçedeki bir balıkçının tezgahına yanaşan kedi tam balık çalmaya kalkarken fotoğraflandı. Fatsalı balıkçılardan Birol Şanlı'nın çekerek sosyal medyada paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.


Her gün tezgahın yanına gelerek balık isteyen kedinin bu sefer kendisinden büyük bir balığı çalmaya kalktığını belirten balıkçı Şanlı, "Mahallemizin kedisi. Her sabah gelir, istihkakını alır gider. Bu sefer ise farklı bir durumda kendisini yakaladım. Balığı tam çalıyordu, o anda fotoğrafını çektim. Beni fark ettikten sonra hemen tezgahtan uzaklaştı. Ben de kendisine balık verdim. Sonrasında ortadan kayboldu" dedi. - ORDU

Sabah, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
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