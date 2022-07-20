Boz ayı adeta poz verdi - Son Dakika
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Boz ayı adeta poz verdi

20.07.2022 13:02
Boz ayı adeta poz verdi

Zonguldak-Ereğli Karayolu üzerinde görülen boz ayı fotoğrafının çekildiğini anlayınca, adeta poz verdi.

Zonguldak- Ereğli Karayolu üzerinde görülen boz ayı fotoğrafının çekildiğini anlayınca, adeta poz verdi.

Zonguldak Ereğli karayolunun Üçköy köyü mevkiinde boz ayı görüldü. İsmail Karayaz isimli vatandaşın gördüğü boz ayı fotoğrafının çekildiği sırada adeta objektife poz verdi. Karayaz çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca kısa sürede yüzlerce paylaşım ve beğeni aldı. Karayaz, fotoğrafını çekerken poz veren ayının daha sonra kaçarak kaybolduğunu ifade etti.

(Vedat Kılıç - İHA)

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Kaynak: İHA

Zonguldak Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boz ayı adeta poz verdi - Son Dakika

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