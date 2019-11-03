Son Dakika Haberleri: Boz ayı kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü
Son Dakika Genel Boz ayı kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü

Boz ayı kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü

6 saat önce

Boz ayı kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldüERZURUM - Erzurum'da Şenkaya ilçesi yakınlarında dolaşan yavru boz ayı, kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Boz ayı kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü

ERZURUM - Erzurum'da Şenkaya ilçesi yakınlarında dolaşan yavru boz ayı, kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi yolu Lehsor derede dolaşan boz ayı, önceki gün tüfekle vuruldu. Vurulan yavru dişi boz ayı telef oldu. Traktör ustası Eşref Kan, "Dün Şenkaya Gaziler Mahallesinde traktör tamiri yaptıktan sonra Oltu'ya dönerken Lehsor derede yol kenarında yaralı boz dişi ayıya rastladık. Milli parklara haber verdik fakat kimseye ulaşamadık. Sabah ayıyı merak ederek ayının yaralı olduğu yere tekrar gittiğimizde ayı ölmüştü" dedi.

Osman Kan ise "Yaralı ayıyı gördük. Önce araç çarptığını sandık yalnız ayının belden aşağı karın kısmında mermi izi bulduk birileri tarafından vurulmuş. Orman işletmesi veterinere ve sosyal medyadan da çağrı yaptık ama kimse ilgilenmedi. Bu sabah geldiğimizde aynı yerde ölü olarak yatıyordu" diye konuştu.

Vatandaşlar 3 yaşında ve dişi olan ayıyı zevk için vuranlardan hesap sorulmasını istedi.

Boz ayı kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü

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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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