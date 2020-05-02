Boz ayı 'Tarçın', 4 yavru dünyaya getirdi - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 'Tarçın' adlı boz ayı, 4 yavru dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesinde, bahar döneminde 1 at, 10 kuzu, 7 keçi, 1 geyik ve 1 eşek yavrusu da doğdu.

Antalya'da, toplam 144 türde, 1500'ün üzerinde hayvanın bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda, ilkbaharın gelmesiyle yavru sevinci yaşanıyor. Orta ve Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu Sibirya'ya kadar Rusya, Himalaya bölgesi, Batı Kanada ve Meksika'da yayılış gösteren boz ayı türü olarak hayvanat bahçesinde bulunan 'Tarçın', 4 yavru dünyaya getirdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan hayvanat bahçesinde ayrıca haflinger cinsi 1 at, 10 kuzu, 7 keçi, 1 geyik ve 1 eşek dünyaya geldi. Salgın nedeniyle ziyarete kapalı olan hayvanat bahçesinde tadilat ve yenileme çalışmaları yapıldığı, dezenfeksiyon işlemlerinin de titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.