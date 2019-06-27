Boz ayı yavrusu yola indi
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GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yavru bir boz ayı yol kenarına indi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:04 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE'nin Torul
ilçesinde yavru bir boz ayı yol kenarına indi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yavru ayı, görevlilerce ormanda bulunan annesinin yanına bırakıldı.
Torul ilçesinde Zigana dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı yoluna inen yavru boz ayı ilgi odağı oldu. Yol kenarında duran yavru ayı vatandaşlar tarafından yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Gümüşhane
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru ayıyı ormana götüren ekipler, burada annesinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra anne ayının görünmesiyle ekipler, yavruyu ormana bırakarak ayrıldı.
- Torul
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