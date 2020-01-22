Boz ayılar kış uykusuna yatmadı - Son Dakika
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Boz ayılar kış uykusuna yatmadı

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kış uykusuna yatmayan boz ayılar çöplükte beslenirken görüntülendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kış uykusuna yatmayan boz ayılar çöplükte beslenirken görüntülendi.

Çukurca ilçesinde aç kalan ayı ve 2 yavrusu çöplüğe indi. Çayırlı mevkisinde bulunan askeri üs bölgesinin çöplüğünde yiyecek arayan ayı ve 2 yavrusu, yol çalışması yapan iş makinesi operatörü tarafından görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ayılar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, boz ayıların genellikle kış uykusuna yattığını belirterek, "Boz ayılar; ısı ve ışık düştüğünde, yiyeceğe ulaşma da az olduğu için kış uykusuna yatarlar. Ancak insanın olduğu yerde, yiyeceğe ulaşımın kolay olduğu yerlerde kış uykusuna yatmazlar. Çukurca'da da yiyeceklerin bol olmasından dolayı yatmayabilirler" dedi.

(Ahmet Kavak/İHA)

Boz ayılar kış uykusuna yatmadı

Çayırlı, Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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