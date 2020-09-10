Boz ayılar yiyecek ararken böyle görüntülendi - Son Dakika

Boz ayılar yiyecek ararken böyle görüntülendi

Vatandaşlar boz ayıları izlemek için çöplüğe akın ediyor

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yiyecek aramak için ilçe çöplüğüne inen boz ayılar kameralara yansıdı. Vatandaşlar boz ayıları görmek için çöplüğe akın ediyor.

Şenkaya ilçesine ait çöplükte aç kalan boz ayılar karınlarını doyuruyorlar. Çöplüğe gelen boz ayılar çöpü karıştırıp karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Çöplüğün müdavimi olan ayıları izlemek için ise vatandaşlar özel araçlarıyla çöplüğe giderek ayıları yakından görüyorlar. Çöplük kenarında araçlarla duran insanları gören ayılar ise insanlara aldırış etmeden çöpü karıştırıp yiyecek arıyorlar.

Şenkayalı Faruk Altun Işık, "Her gün çöplüğü ayılar ziyaret edip karınlarını doyuruyorlar. Eğer çöplük olmasa ayılar karınlarını doyuracak yer bulamayacak. İnsanların arılarını yiyecekler. İyi ki çöplük var, ayılarda karınlarını doyuruyorlar" dedi.