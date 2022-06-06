Boz ayının drondan kaçışı kamerada - Son Dakika
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Boz ayının drondan kaçışı kamerada

06.06.2022 10:32

Boz ayının drondan kaçışı kamerada Ardahan'da Yalnızçam Ormanlık alanında görülen bozayı, Doğu Yılmaz tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Boz ayının drondan kaçışı kamerada

ARDAHAN - Ardahan'da Yalnızçam Ormanlık alanında görülen bozayı, Doğu Yılmaz tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Ardahan merkeze bağlı Yalnızçam ormanlık alanında yiyecek arayan boz ayı dron kamerasına yansıdı. Kırsalda yaban hayatını dron ve kamerayla çekip sosyal medya hesabında paylaşan Doğu Yılmaz, boz ayıyla karşılaştı. Dron ile boz ayıyı takip eden ve bu anları kayıt altına alan Yılmaz, ilk kez bu kadar yakından ayı çektiğini belirtti.

Boz ayı dronu görünce kısa süre dönüp bakıyor ve sonrasında ise ormanın derinliklerine doğru ilerliyor.

Boz ayının drondan kaçışı kamerada
Boz ayının drondan kaçışı kamerada
Boz ayının drondan kaçışı kamerada
Boz ayının drondan kaçışı kamerada
Boz ayının drondan kaçışı kamerada
Boz ayının drondan kaçışı kamerada

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boz ayının drondan kaçışı kamerada - Son Dakika

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