Boz ayının insan maketiyle sınavı - Son Dakika
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Boz ayının insan maketiyle sınavı

22.03.2022 10:47

Sarıkamış'ta boz ayıların ilçe merkezindeki bir otelin bahçesinde bulunan insan maketiyle sınavı, cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıkamış'ta boz ayıların ilçe merkezindeki bir otelin bahçesinde bulunan insan maketiyle sınavı, cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun geçen kışa rağmen boz ayılar kış uykusundan erken uyandı. Kış uykusundan uyanan ayılar, soluğu ilçe merkezinde aldı. Yiyecek arayan boz ayılar, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelin önüne geldi. Burada otelin girişinde bulunan kayakçı insan maketinin yanına gelen ayı, bir süre şaşırdı. Daha sonra insan maketinin yanına çıkan ayı, adeta kendisini o an cep telefonuyla kaydeden vatandaşa poz verdi. Daha sonra insan maketinin yanından ayrılan boz ayı çöp konteynırlarında yiyecek aradı.

Karnını doyuran boz ayı daha sonra bölgeden ayrılarak ormanlık alanı gitti.

(İHA)

Boz ayının insan maketiyle sınavı
Boz ayının insan maketiyle sınavı
Boz ayının insan maketiyle sınavı

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Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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