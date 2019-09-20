Son Dakika Haberleri: Boz: "Sigarayla savaşımıza durmaksızın devam edeceğiz"
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Boz: "Sigarayla savaşımıza durmaksızın devam edeceğiz"

56 dakika önce

Sinop Yeşilay Başkanı Erkal Boz, "Sigarayla savaşımıza durmaksızın devam edeceğiz" dedi.

Boz:

Sinop Yeşilay Başkanı Erkal Boz, "Sigarayla savaşımıza durmaksızın devam edeceğiz" dedi.


Sinop Yeşilay Kulübü ve Sinop Şehit Ömer Can İmam Hatip Lisesi iş birliğiyle sigarayla tanışma dönemlerinde olan, sigaranın zararları hakkında bilgisi zayıf olan 9 ve 10. sınıflara yönelik konferans düzenlendi.


Lisesinin toplantı salonunda düzenlenen konferansa 50'ye yakın öğrenci katıldı. Konferansta Sinop Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü üyeleri tarafından hazırlanan sunumlar yapıldı, sigaranın zararları ve vücutta oluşturduğu hastalıklar hakkında bilgiler verildi. Ardından Yeşilay tarafından davet edilen Sinoplu gazeteci Osman Aksu, sigaradan kaynaklı yaşadığı gırtlak kanseri hastalığıyla ilgili öğrencilere seminer verdi. Seminerde yaşadığı sıkıntıları anlatan ve liseli gençlere öneriler veren Aksu, konuşmasının sonrasında öğrencilerin sorularını cevapladı.


Sinop Yeşilay Başkanı Erkal Boz ise konuşmasında, "Sigarayla tanışma dönemlerinde olan öğrencilere yönelik düzenlediğimiz seminerler kapsamında bugün Sinop Şehit Ömer Can İmam Hatip Lisesindeydik. Seminerlerimize, sigarayla savaşımıza durmaksızın devam edeceğiz" diye konuştu. - SİNOP

Yeşilay, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
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