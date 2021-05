Bozan mahallesine yıllık 576 ton kapasiteli et entegre tesisi yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, Alpu İlçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteklerinden faydalanarak yapımı tamamlanan et entegre tesisini ziyaret ederek onay belgelerini teslim etti.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bulunan Bozan mahallesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 11. etap hibe desteklerinden faydalanarak yapımını tamamlayan et entegre tesisi, gerekli incelemelerden sonra onay belgelerini teslim aldı. Et ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması alanlarında faaliyet gösterecek olan tesisin hazırladığı proje tutarı 2 milyon 285 bin 500 TL olarak açıklanırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tesise 999 bin 571 bin TL hibe desteği sağlayacağı belirtildi. Konuyla ilgili işletme yetkilisinin açıklamalarında et işleme kapasitesinin yıllık 576 ton olduğu tesiste şu anda 5 kişinin istihdam edildiği, tam kapasite ile üretime geçildiğinde ise yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Tesise yapılan ziyarette yetkililerin bilgilendirmeleri ve gerekli incelemelerden sonra onay belgeleri Gümüş tarafından teslim edildi.

Gümüş, Eskişehir'de bu tür modern tesislerin kurulmasından ve bu işletmelerin özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da destekleriyle faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gümüş, Eskişehir'e yapılan tarımsal yatırımların, geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu vurguladı. - ESKİŞEHİR