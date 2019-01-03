Bozan: "Sahalarımızda Şiddete Değil Sevgiye Yer Vermeliyiz"
1 saat önce
Adana Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Dr. Ahmet Bozan geçtiğimiz hafta İstanbul Süper Amatör Ligi'nde yaşanan ve 17 yaşındaki Muhammed Yücel isimli gencin ölümü ile sonuçlanan olay sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Hiç bir can müsabaka sonucuna feda edilemez.
Adana
Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Dr. Ahmet Bozan
geçtiğimiz hafta İstanbul
Süper Amatör Ligi'nde yaşanan ve 17 yaşındaki Muhammed Yücel isimli gencin ölümü ile sonuçlanan olay sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Hiç bir can müsabaka sonucuna feda edilemez. Gencecik yüreklerin susmasına asla müsaade etmemeliyiz" dedi.
Adana Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Dr. Ahmet Bozan Türkiye
çapında amatör müsabakalarda yaşanan şiddet olayları ile geçtiğimiz haftalarda İstanbul Süper Amatör Ligi'nde yaşanan ve Muhammed Yücel adında 17 yaşında bir gencin ölümü ile sonuçlanan üzücü olay ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Adana ASKF olarak kurulduğu günden bu yana hep şiddetin, çirkin tezahüratın ve saha olaylarının karşısında durduklarını ve durmaya devam edeceklerini aktaran Bozan, "Federasyon olarak şiddet ile kötü ve çirkin tezahürat kırmızı çizgimizdir. Sahalarımızda insan canını hiçe sayan bu tip eylemlerin hem Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
hem de ASKF olarak bizler daima sporun evrenselliğine gölge düşürdüğünü belirttik. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Ali Düşmez'in de ısrarla üzerinde durduğu konu ile ilgili en son açıklamalarının da kısaca sonuç odaklı sporun insan hayatının önüne geçmemesi gerekliliğini ve bu tarz acı olayların yaşanmaması için herkesin ders çıkarması gerektiğini vurgulamışlardır" ifadelerini kullandı.
Sporun içinde bulunan tüm paydaşların tepkilerini en sert biçimde vermeleri gerektiğini vurgulayan Bozan,"Sporcusundan kulüplerine, hakeminden saha komiserine, basınından seyircisine bu tip olayların bir daha yaşanmaması için topyekün şiddetin karşısında durduğumuzu en gür sesle sahalara yansıtmalıyız. Hiç bir can müsabaka sonucuna feda edilemez. Gencecik yüreklerin susmasına asla müsaade etmemeliyiz" diye konuştu. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:44 Kaynak: İHA
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