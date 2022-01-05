Bozayı önce kurtlarla ava katıldı, sonra da avı onlardan çaldı! İşte o görüntüler - Son Dakika

Millî Park Hizmeti'nin 15 Aralık'ta paylaştığı görüntülerde kurtlar, Kanada geyiği sürüsünü kovalarken ava bir bozayı da katılıyor.

Independent Türkçe'de yer alan çeviriye göre; kurtlar bir geyiği yakalayıp öldürdükten sonra ayı gelip leşi çalıyor. Bir canlının, bir başka canlının yakaladığı yiyeceğe el koyarak gerçekleştirdiği beslenme şekline kleptoparazitizm deniyor.

AYRI AYRI AVLANIRLARDI, BİRLİKTE AV İLK

Milli Park Hizmeti yetkilileri, kurtların avının bir ayı tarafından çalınmasının alışılmadık bir durum olmadığını söyledi. Ancak ekimde yaşanan görüntüdeki örnekte ayı ava aktif şekilde katılarak farklı bir davranış sergiledi. Zira kurtlar ve ayılar genellikle ayrı ayrı avlanıyor.

Yapılan açıklamada, bir ayının kurt sürüsünü takip etmesinin çok fazla enerji gerektirdiğini ancak leşin ele geçirilmesinin "büyük ödül" anlamına geldiği vurgulandı: Taze bir geyik leşi, kış uykusuna hazırlanan bir bozayı için harika bir yağ ve protein kaynağıdır. Bu ayı, sabahları kurtları takip etmenin yüksek kalorili bir yemekle karşılaşma şansını artıracağını anlamış gibi.

KURTLAR SIRASINI BEKLEDİ

Kurtlarsa kendi avlarından yararlanmak için ayının doymasını beklemek zorunda kaldı.

Avlanma tehlikeli olduğu ve çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlandığı için kurtların avlanmaya devam etmektense ayının çaldığı leşte sıralarını beklemesi daha iyi.

Millî Park Hizmeti verilerine göre Yellowstone'da yaklaşık 123 gri kurt var. Parkta ayrıca yaklaşık 150 bozayı yaşıyor.

İki taraf arasındaki çetin mücadele, 2019'da da kayda geçirilmişti.