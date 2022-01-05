Üye Girişi
Bozayı önce kurtlarla ava katıldı, sonra da avı onlardan çaldı! İşte o görüntüler - Son Dakika

Bozayı önce kurtlarla ava katıldı, sonra da avı onlardan çaldı! İşte o görüntüler

05.01.2022 09:50

ABD'nin ünlü milli parkı Yellowstone'da yaşanan sıradışı olayda; Kanada geyiği avlamaya çalışan kurt sürüsüne katılan bozayı, avı onlardan çalıyor. Kurtlar da ganimete ulaşmak için ayının doymasını bekliyor.

Millî Park Hizmeti'nin 15 Aralık'ta paylaştığı görüntülerde kurtlar, Kanada geyiği sürüsünü kovalarken ava bir bozayı da katılıyor.

Independent Türkçe'de yer alan çeviriye göre; kurtlar bir geyiği yakalayıp öldürdükten sonra ayı gelip leşi çalıyor. Bir canlının, bir başka canlının yakaladığı yiyeceğe el koyarak gerçekleştirdiği beslenme şekline kleptoparazitizm deniyor.

AYRI AYRI AVLANIRLARDI, BİRLİKTE AV İLK

Milli Park Hizmeti yetkilileri, kurtların avının bir ayı tarafından çalınmasının alışılmadık bir durum olmadığını söyledi. Ancak ekimde yaşanan görüntüdeki örnekte ayı ava aktif şekilde katılarak farklı bir davranış sergiledi. Zira kurtlar ve ayılar genellikle ayrı ayrı avlanıyor.

Yapılan açıklamada, bir ayının kurt sürüsünü takip etmesinin çok fazla enerji gerektirdiğini ancak leşin ele geçirilmesinin "büyük ödül" anlamına geldiği vurgulandı: Taze bir geyik leşi, kış uykusuna hazırlanan bir bozayı için harika bir yağ ve protein kaynağıdır. Bu ayı, sabahları kurtları takip etmenin yüksek kalorili bir yemekle karşılaşma şansını artıracağını anlamış gibi.

KURTLAR SIRASINI BEKLEDİ

Kurtlarsa kendi avlarından yararlanmak için ayının doymasını beklemek zorunda kaldı.

Avlanma tehlikeli olduğu ve çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlandığı için kurtların avlanmaya devam etmektense ayının çaldığı leşte sıralarını beklemesi daha iyi.

Millî Park Hizmeti verilerine göre Yellowstone'da yaklaşık 123 gri kurt var. Parkta ayrıca yaklaşık 150 bozayı yaşıyor.

İki taraf arasındaki çetin mücadele, 2019'da da kayda geçirilmişti.

YORUMLAR
500

Yellowstone Ulusal Parkı, Hayvanat Bahçesi, Ayı Saldırısı, kurt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bozayı önce kurtlarla ava katıldı, sonra da avı onlardan çaldı! İşte o görüntüler - Son Dakika


Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı         
14:40
Atandıktan günler sonra acı haberi geldi! Genç hemşire, dere yatağında ölü bulundu Atandıktan günler sonra acı haberi geldi! Genç hemşire, dere yatağında ölü bulundu         
14:13
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi         
12:36
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
14:45 Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi
14:40 Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı
14:35 Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?
14:19 Yasak aşk yaşayan annenin feci sonu! Kızı annesini önce bıçakladı sonra kablo ile boğarak öldürdü
14:16 SGK, AK Partili vekilden gazete ilanıyla borcunu geri istedi
14:06 Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı
14:06 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler
13:57 70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak!
13:51 Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Tanju Özcan'la ilgili konuştu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir
13:36 Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bozayı önce kurtlarla ava katıldı, sonra da avı onlardan çaldı! İşte o görüntüler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement