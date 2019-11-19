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Bozayıların beslenme alışkanlıkları dışkılarından belirlenecek
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce Sinop'ta yaşamını sürdüren bozayıların beslenme alışkanlıklarının dışkılarından belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce Sinop'ta yaşamını sürdüren bozayıların beslenme alışkanlıklarının dışkılarından belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
DKMP 10. Bölge Müdürlüğü Av Yaban Hayatı Şubesi koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında oluşturulan ekip, yoğun bozayı popülasyonunun bulunduğu Sinop'un Türkeli ilçesi Çatak mevkisinde inceleme yaptı.
Ekiplerce alandan toplanan, bozayılara ait dışkılar beslenme alışkanlarının tespit edilebilmesi için Hacettepe Üniversitesine gönderildi.
Bölgeye fotokapanlar da kuran ekipler, bozayıların hareketlerini yakından takip edecek. İnsan-bozayı çatışmasının boyutunun da ortaya konulması hedeflenen inceleme sonucunda ilerleyen süreçte atılması gereken adımlar tespit edilecek.
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