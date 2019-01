Bozayıların Kış Uykusu İçin "Çöplüklerden Beslenmesini Önleyin" Önerisi

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki çöplükten beslendikleri için doğal dengeleri bozulan bozayıların kış uykusuna yatması için ilçe çöplüğünün kapatılması ya da etrafının çitlerle çevrilmesi gerektiği belirtildi.Yaz aylarında beslenmek için Artvin 'in Şavşat ilçesi kırsalına giden bozayılar, ekim ile kasım aylarında gittikleri güzergahı takip ederek Sarıkamış'a geliyor.Şu sıralar kış uykusuna yatmaları gereken bazı bozayıların gündüz ormanlık alanlarda gezindiği, akşam saatlerinde de çöplükte beslendikleri gözlendi.KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Doğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Koruması Projesi kapsamında yaptıkları çalışmada, Sarıkamış'ta bu sene yakalayıp verici taktıkları 9 bozayıdan 2'sinin şu an da kış uykusuna yattığını, diğerlerinin halen uyumadığını tespit ettiklerini anlattı.Çoban, kışın ayıların kış uykusuna yatması gerektiğini anımsatarak, "Sarıkamış'a kış geldi, biyolojik olarak boz ayıların kış uykusuna yatması gerekiyor ancak ilçedeki şehir çöplüğü bozayıların biyolojik yaşamlarını değiştirdi. Kış uykusuna yatması gereken bozayılar şu an çöplükten beslenerek kış uykusuna yatmamaya direniyor." dedi.Bedava yemek bozayıları kış uykusuna yatırmıyorŞehir çöplüğüne dökülen hazır besinlerin ayıların biyolojik aktivitelerini engellediğini ifade eden Çoban, "Bozayıların kış uykusuna yatmamasının en önemli sebeplerinden biri çöplüğün hazır besin sağlaması. Çöplükte bedava yemek olduğu sürece biyolojik görevlerini yerine getirmesi gereken bozayılar sadece çöplükten beslenerek hayatını sürdürmeye başlıyor ve kış uykusuna yatmıyor, bunun önlenmesi gerekir." şeklinde konuştu.Çoban, ilçedeki çöplüğün ayıların biyolojik döngüsüne zarar verdiğini ve acilen kapatılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Çöplüğün ayıların dengesini bozduğunu ayılara taktığımız uydu vericilerinden çok net şekilde görüyoruz. Bozayıların doğal döngülerine geri dönmesi için Sarıkamış'taki şehir çöplüğünün etrafının çitlerle çevrilmesi ya da kapatılması gerekiyor. Elde ettiğimiz verilere göre normal şartlarda havaların durumuna göre kasım ayı başında kış uykusuna yatan bozayılar mart sonu nisan ortasında kış uykusundan uyanıyor."KuzeyDoğa Derneğince yapılan araştırmalarda, Sarıkamış'taki sarı çam ormanlarında yaşayan bozayıların, kış öncesi yaklaşık 250-300 kilometre mesafe katederek Artvin Şavşat ilçesine göç edip yazı burada beslenerek geçirdikten sonra kış uykusu için geri döndükleri belirlenmişti.