Bozbağ Giresun'un gururu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bozbağ Giresun'un gururu oldu - Son Dakika Spor

Bozbağ Giresun'un gururu oldu

6 saat önce

RADYO Evi Derneği'nce (RADEV) bu yıl 11.'si düzenlenen 'RADEV Artı Ödülleri' töreninde, Giresunspor Kulübü eski başkanı TFF Yöneticisi Mustafa Temel Bozbağ, "Yılın Pozitif Spor Adamı" ödülüne layık görüldü.

Bozbağ Giresun'un gururu oldu, System.String[]

RADYO Evi Derneği'nce (RADEV) bu yıl 11.'si düzenlenen 'RADEV Artı Ödülleri' töreninde, Giresun spor Kulübü eski başkanı TFF Yöneticisi Mustafa Temel Bozbağ, "Yılın Pozitif Spor Adamı" ödülüne layık görüldü.


Ankara'da Milli Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleşen ödül törenine iş ve spor dünyasından isimleri, medya temsilcileri ve davetliler katıldı. Yılın pozitif spor adamı ödülüne TFF yöneticisi Mustafa Temel Bozbağ layık görüldü. Ödülünü kendisi gibi gecede ödül alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan alan Koca Adam burada yaptığı konuşmada "Sizleri fındığın ve kirazın ana vatanı Karadeniz'in en güzel şehri Giresun'dan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şahsıma bu ödülü layık gören başta RADEV Başkanı Yusuf Bey ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Bu ödülü güzel şehrim adına alıyor, sporun dostluk kardeşlik ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Temel, Giresun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi

Son Dakika Haberleri
19:34 Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
18:23 Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
18:04 Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı: "Bize 3 puan gerekiyordu, aldık"
17:58 Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
17:53 Adanaspor maçının ardından - Demirbakan/Avcı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:59:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozbağ Giresun'un gururu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]