Bozbey: "4 Ocak da Büyükşehir'e Adayım"

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey , mahalli seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu söyledi. Bozbey, "Nilüfer Belediye Başkanının bundan sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak söyleneceği bir ortam olacak" dedi. Bursa ilgili helva benzetmesinde bulunan Bozbey, Bursa'nın sanayii, dağı, ovası, denizi var ama iyi bir yöneticisi yok. Un ve şeker var, helva yapacak usta yok. biz helvayı iyi yapacağız" diye konuştu.Yeni yıl tebrikleri kapsamında İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili çok net konuştu. Şu an aday adayı gibi görünse de CHP 'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi için tek adayı olduğunu belirten Bozbey, "Allah utandırmasın, bir yola çıkıyoruz. 4 Ocak'da büyük bir ihtimalle parti meclisinin de alacağı kararla Nilüfer Belediye Başkanının bundan sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak söyleneceği bir ortam olacak. Büyükşehir için yolculuk yaptığımızı biz bir süredir paylaşıyoruz. Bursalılardan çok güzel geri dönüşler var kadın, erkek, gençler ve çocuklar dahil Bursa'da yaşayan herkes bizim ismimizle birlikte farklı bir duyguya kapıldı. 20 yıllık bir Nilüfer tecrübemiz var Nilüferi nereden nereye getirdiğimizi tüm Bursa halkı biliyor. Biz Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığımız süreç içerisinde sadece Nilüfer'de kapalı kalmadık. Kentin bütün alanlarına zaman zaman gittik vatandaşın sevincini ve acısını paylaştık ve onlarla birlikte olduk" şeklinde konuştu."Un ve şeker var helva yapacak usta yok"Bursa'nın adayı olarak yola çıktıklarını ifade eden Bozbey, seçildiği takdirde Bursa'nın öncelikte trafik sonrasıda kentsel ve çevresel sorunlarına müdahale edeceğini söyledi. Bozbey, "Bursa'nın adayı olarak da 31 Mart 2019'da vatandaşlarımızdan çok büyük destek göreceğimize inanıyorum. Yıllardır Nilüfer'de yaptığımız projelerin Bursa'ya yaygınlaşmasını sağlayacağız. Biz her yer Nilüfer olsun istiyoruz. Her yerde sosyal, sportif ve kültürel yaşam olsun istiyoruz. Biz insanlar gülümsesin istiyoruz. Bursa sanayi açısından baktığımız da İstanbul 'dan sonra ihracat ve ekonomik durum da ikinci durum da görüyoruz ki son zamanlarda işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar var bu işsizlik oranlarındaki artışları göz önünde alarak bu konuda da projeler üretip o insanların mutlu ve huzurlu geleceğe güvenle bakmasını arzuluyoruz. Hedefimiz Bursa'yı dünya standardında yaşanabilir, huzurlu, güvenli bir kent ve gülümseyen insanların kenti yapmak istiyoruz. Göreve geldiğimizde ilk önceliğimiz olan konular trafik ve ulaşım birinci sırada, ikinci sırada kentsel sorunlar 3'üncü sırada da çevresel sorunlar olacak. Biz sorunları giderdikten sonra Bursa'da nelerin değiştiğini hep beraber göreceğiz. Bursa'nın sanayii, dağı, ovası, denizi var, ama iyi bir yöneticisi yok. Un ve şeker var, helva yapacak usta yok. Biz helvayı iyi yapacağız. Ben Bursa'nın tüm ilçelerinden oy alabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu. - BURSA