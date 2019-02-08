Bozbey: "Belediyeler Hazır İş Gücü Konusunda Sanayiye Destek Olmalı"

Türk-İş 8. Bölge Temsilciliği'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, " Sanayiye belediyeler, eğitimlerle iş gücünü hazırlayarak destek vermeli. Sanayici işçiyi eğiterek zaman kaybediyor" dedi.

Türk-İş 8. Bölge Temsilciliği'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, " Sanayiye belediyeler, eğitimlerle iş gücünü hazırlayarak destek vermeli. Sanayici işçiyi eğiterek zaman kaybediyor" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Türk-İş 8. Bölge Temsilciliği'ne ziyarette bulundu. Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer ile temsilciliğe bağlı yaklaşık 30 sendikanın başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, Mustafa Bozbey, talep ve önerileri dinledi. Bursa için yola çıktıklarını ifade eden Bozbey, "Bursa 3 milyona dayanan ihracatta ikinci sırada olan bir kent. Beyazı yeşili mavisiyle önemli değerleri olan Bursa birçok potansiyeli içinde barındırıyor. Örnek ve lider bir kent için, hizmet için yola çıktık. Bursa'yı gülümsetmeye adayız" dedi.



İstihdam, sanayi, turizm, tarım konularında ve diğer değerleriyle beraber öne çıkan Bursa'da yapacak çok iş olduğunu vurgulayan Bozbey şöyle devam etti: "20 yıllık tecrübemiz var. Sorunları biliyoruz. Sanayi kenti Bursa'da istihdam başlı başına bir sorun. Bursa'da nitelikli hazır iş gücü yok. Bunu belediyeler sanayi ile paylaşarak çözmeli. Zaman zaman söylüyorum. Sanayiye belediyeler eğitimlerle iş gücünü hazırlayarak destek vermeli. Sanayici işçiyi eğiterek zaman kaybediyor. Belediyeler böyle bir işgücünü hazır tutsa sanayici beklemeden istihdam edecek ve direk üretime katacak. Yine yeni iş alanları oluşturulmalı. Bu anlamda da belediyeler öncü olmalı. Sanayicilerde iş kollarını genişleterek katma değeri yüksek ürünler üreterek istihdamı arttırabilir" dedi.



Mustafa Bozbey toplantıda gündeme gelen tarım alanında yapılacak çalışmalar hakkında da düşüncelerini dile getirerek, "Bursa ayrıca bir tarım kenti. Biz kooperatifçilik ve ürün çeşitliliğine çok önem veriyoruz. Mevsimler değişiyor, toprağın yapısı değişiyor. İlgili bakanlık ve belediyeler ortak yapılacak çalışmalarla toprak analizi sonucu doğru ürün yetiştirme yoluna gidilmeli. Türkiye'de sanayi de turizmde planlama başladı ama tarımda bu yok. Doğru planlama ile ihtiyaca göre ürünü doğru yerde üretmeliyiz. Belediyeler bu konuda ürün desteği, toprak analizinde mutlak destek olmalı. Türkiye'nin kendi kendine yetecek çok toprağı var" dedi.



Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer de Mustafa Bozbey'e ziyaret için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BURSA

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