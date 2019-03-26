Bozbey: "Bursa'ya Kaybolan Değerini Yeniden Kazandıracağız"

Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu'ndaki buluşmada konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Birlikte yönetim anlayışıyla, insan odaklı plan yaparak uygulayacağız. 31 Mart'tan sonra Bursa'ya kaybolan değerini yeniden kazandıracağız" dedi.

Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu'ndaki buluşmada konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Birlikte yönetim anlayışıyla, insan odaklı plan yaparak uygulayacağız. 31 Mart'tan sonra Bursa'ya kaybolan değerini yeniden kazandıracağız" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 44 derneğin üye olduğu Artvin Kafkas Dernekler Federasyonu'nda (ART-KAF) dernek başkanları ile buluşarak hem projelerini anlattı ve hem kentin sorunlarına ilişkin önerilerini dinledi. Ziyarette Bozbey'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun da eşlik etti.



Artvin Kafkas Dernekler Federasyonu'nun Millet Mahallesi'ndeki binasında gerçekleşen buluşmaya Federasyon Başkanı Suat Özkan ve çok sayıda dernek başkanı katıldı. Buluşmada, Mustafa Bozbey, göreve geldiklerinde hayata geçirecekleri projeleri detaylı bir şekilde katılımcılarla paylaştı. Anadolu Arastası projesini de katılımcılara anlatan Bozbey, "Anadolu Arastası, barışın, kardeşliğin ve dünyanın en önemli kültürel projesi" dedi. Bursa'da birlikte yönetim sorunu olduğunu vurgulayan Bozbey, bu yüzden çok sayıda yanlış proje uygulandığını ve kentin birçok değerini kaybettiğini söyledi. "Biz, Bursalı'yı barıştıracağız" diyen Mustafa Bozbey, birlikte yönetim anlayışıyla, insan odaklı planlar yaparak uygulayacaklarını ve 31 Mart'tan sonra Bursa'ya, kaybolan değerini yeniden kazandıracaklarını ifade etti.



"Bursa'yı örnek ve lider kent yapacağız"



Bozbey, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Millet Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirten bir katılımcı, "Burası, 7-8 yıllık bir mahalle. Bomboş bir alandı. Ancak ne yolları yol ne de donatı alanları var. Pazar alanı bile yok. Evim, okula 500 metre ama çocuğum bisikletle bile okula gidemiyor. Çünkü bisiklet yolu yok. Çok ötekileştik" diyerek yakındı.



"Sadece bina yapmak insanları mutlu etmez" diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de konuşmasına şöyle devam etti: "Bursa'nın birçok yeri boştu. Yaptınız ama sosyal ve kültürel donatı alanları, spor alanları, park ve yeşil alanlar, bisiklet yolları, yürüyüş yolları yaptınız mı? Hayır. O zaman ne anlamı var? Millet Mahallesi de yeni. Yaşlıların, kadınların, gençlerin gidebileceği bir yer var mı? Ben hep 'İnsan için şehir' diyorum. İnsanı düşünürseniz, öncelik olarak alırsanız bu alanları yaparsınız zaten. Bunu, planda düşünmeniz ve uygulamanız lazım. Nilüfer'in birçok yerinde çocukların ve gençlerin bisikletle ulaşım sağladığını görüyorum. Nilüfer'de 160 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bu yetmiyor, yapmaya devam ediyoruz. Bugün bisikletin en çok kullanıldığı ilçe İnegöl. Yıllardır böyle. Allah aşkına 1 metre bisiklet yolu yok. Siz insana böyle mi bakıyorsunuz? Bir projeyi veya hizmeti yaparken, insan o projeden nasıl faydalanır, o hizmet insana ne fayda getirebilir diye birlikte düşünmezseniz, tartışmazsanız, doğruya ulaşamazsınız. Biz, Nilüfer'i Nilüferliler'le birlikte yönettiğimiz için bugün Türkiye'nin örnek ve lider kenti oldu. Şimdi inşallah 31 Mart'tan sonra da Bursa'yı örnek ve lider kent yapacağız."



Buluşmaya katılan İsmail Arda Kaya isimli bir genç de, kendi imkanlarıyla "Seçim Aracı"na dönüştürdüğü oyuncak arabayı, Mustafa Bozbey'e armağan etti.



Bozbey DOSAB'ı ziyaret etti



Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın'la birlikte, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetimi'ni de ziyaret etti. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı H. Ersan Özsoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri, DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk ve sanayicilerin yer aldığı buluşmada Bozbey, bölgede yaşanan sorunları dinledi, çözüm önerilerini paylaştı. İstihdam ve Türkiye ekonomisine olan katkılarından dolayı sanayicilere teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Siz de zor bir süreçten geçiyorsunuz. İnşallah 31 Mart'tan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak, sizin yanınızda olup, çevreye ve insana duyarlı bir sanayi anlayışı ortaya koyarak Bursa'yı örnek gösterebilecek bir konuma getirebiliriz. Genel anlayışımız bu. Her şey daha iyi olacak" dedi.



"Her ilçeye Bursaspor okulu öneriyoruz"



Mustafa Bozbey, Bursaspor ile ilgili bir soruya da şöyle yanıt verdi: "Bursaspor, siyasilerin elinden kurtulmalı. Bursasporluluk ruhunu artırmak için tüm ilçelerde farklı branşları da kapsayan Bursaspor Okulu açılmasını öneriyoruz. Bunun için 31 Mart'tan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceğiz. Bunun yanında ilçe belediyelerinin spor takımları, Bursaspor çatısı altında toplanmalı. Örneğin Bursaspor Nilüfer Kadın Voleybol Takımı gibi. Yine tüm ilçelerde amatör spor kulüpleri dernekleri oluşturulmalı ve farklı liglerde takımları olmalı. Bu takımlar, Bursaspor'a sporcu yetiştirmeli. Böyle bir yapıyı öneriyoruz. Göreve geldiğimizde bunları masaya yatıracağız. Altyapıdan sporcu yetiştirmek çok önemli."



Bozbey Gürsu'da sorunları dinledi



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, günün son ziyaretlerini akşam saatlerinde Gürsu'da gerçekleştirdi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarıyla birlikte Karahıdır, Canbazlar ve Ağaköy Mahalleleri'ne giden Mustafa Bozbey, buralarda da su, ulaşım ve çiftçiye yönelik projelerini paylaştı. Bozbey, mahalle sakinlerinin meselelerini de dinledi. - BURSA

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