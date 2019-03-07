Son Dakika Haberleri: Bozbey Bursaspor Divan Kurulu Üyesi Oldu

Bozbey Bursaspor Divan Kurulu Üyesi Oldu

1 saat önce

Bursaspor üyeliğinde 20. yılını dolduran Nilüfer Belediyesi Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, divan kurulu üyesi oldu.

Bozbey Bursaspor Divan Kurulu Üyesi Oldu, System.String[]
Bursaspor üyeliğinde 20. yılını dolduran Nilüfer Belediyesi Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, divan kurulu üyesi oldu.

Nilüfer Belediyesi Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursaspor olağan divan kurulu toplantısına katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki toplantı, Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Bursaspor üyeliğinde 20 yılı doldurarak Bursaspor divan kurulu üyesi olmaya hak kazanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e üyelik belgesi verildi. Bozbey, belgesini, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç'in elinden aldı.

Bursaspor'a her zeminde büyük destek verdiklerini belirten Mustafa Bozbey, "Bundan sonra Bursaspor'un daha iyi yerlere gelmesi için fikirlerimizi ve önerilerimizi iletecek, katkılarımızı sağlayacağız. Aynı zamanda bir şehir yöneticisi olarak da 31 Mart'tan itibaren Bursaspor'a olan katkılarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

Spor
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