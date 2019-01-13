Son Dakika Haberleri: Bozbey: "Çiftçilerimiz Geleceğe Güvenle Bakmalı"

Bozbey: "Çiftçilerimiz Geleceğe Güvenle Bakmalı"

56 dakika önce

Mudanya ilçesinin Çağrışan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, "Çiftçilerimizin, emeğinin karşılığını almasını, geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz.

Bozbey:
Mudanya ilçesinin Çağrışan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, "Çiftçilerimizin, emeğinin karşılığını almasını, geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz. Tarım alanında önemli projelerimiz var" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya ilçesinin Çağrışan Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Çağrışan Mahalle Muhtarı Ahmet Gün ile Hasköy Mahalle Muhtarı Hasan Esen'in de yer aldığı buluşmada Bozbey'e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Genç yaşlı her yaştan vatandaşın yaşadığı sorunları tek tek notları arasına alan Mustafa Bozbey, çözüm önerilerini paylaştı.

Nilüfer'de olduğu gibi Bursa'yı da katılımcı yönetim anlayışıyla yöneteceklerini vurgulayan Bozbey, "Bursa'da uygulanan birçok proje, heba olmuştur. Bunların önüne geçmek için mahallede yaşanan sorunları, mahalle halkıyla tartışıp, birlikte çözeceğiz. Nilüfer'de, Mahalle Komiteleri aracılığıyla bu sistemi uyguluyoruz. Ne tür ihtiyaç varsa, birlikte en doğru projeyi üreteceğiz ve uygulayacağız. Bu şekilde, mahalle halkı da yapılan hizmetleri sahipleniyor, koruyor. Biz, katılımcı yönetim anlayışına sahibiz" dedi.

Çiftçilerin yaşadığı sorunlara da değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Köyde çiftçilik yapan vatandaşlarımızın, emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Bu konuda çok önemli projelerimiz var. Çiftçilerimiz geleceğe güvenle bakarak, yaşamını idame ettirmeli. Bunu hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Üreticilerle rekabet eden değil, üreticiyi destekleyecek çalışmalara imza atacaklarını belirten Bozbey, tarım alanındaki projelerini de bölge sakinleriyle paylaştı.

Daha sonra Bozbey, Mudanya ve Köyleri Yardımlaşma Derneği'nin (MUYAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na

katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının gücünün ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Bozbey, "Nilüfer'de iki Dernekler Yerleşkesi var. Birinde 280 dernek, aktif bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Diğer yerleşke de 500 dernek kapasiteli. Dernekler, kendi aralarında ortaklaşa projeler üretip, topluma daha faydalı hizmetleri orada uygulamalı" şeklinde konuştu.

MUYAD Başkanı Sahip Keçici de, Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e, derneğin faaliyetlerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek plaket verdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

Mudanya, Mustafa Bozbey, belediye başkan adayı, Bursa, Politika
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