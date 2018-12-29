Son Dakika Haberleri: Bozbey Cumhuriyet Mahallesi'nde Sıkıntıları Dinledi

Bozbey Cumhuriyet Mahallesi'nde Sıkıntıları Dinledi

1 saat önce

Cumhuriyet Mahallesi'nde halkla buluşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisine aktarılan meselelerin başında kentsel dönüşümün geldiğini belirterek, "Kentsel dönüşüm çalışmaları Bursa'nın kanayan yarası oldu" dedi.

Bozbey Cumhuriyet Mahallesi'nde Sıkıntıları Dinledi, System.String[]
Cumhuriyet Mahallesi'nde halkla buluşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisine aktarılan meselelerin başında kentsel dönüşümün geldiğini belirterek, "Kentsel dönüşüm çalışmaları Bursa'nın kanayan yarası oldu" dedi.

Başkan Burada projesi kapsamında makamını her hafta Nilüfer'in farklı bir mahallesine taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Bozbey, mahalle halkının taleplerini yerinde dinledi. İlk olarak Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dilek Tez'i muhtarlık makamında ziyaret eden Başkan Bozbey, ardından karavana geçerek vatandaşlarla görüştü.

Muhtar Dilek Tez ile görüşen Başkan Bozbey, mahallede uygulanan projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dilek Tez'in kentsel dönüşümle ilgili yaşanan sıkıntıları aktarmasının ardından Başkan Bozbey de konunun Bursa'nın kanayan yarası haline geldiğini söyledi. Bozbey, "Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer'in en eski mahallelerinden. Burada yapılan kentsel dönüşüm maalesef bir taraftan mahallemizi kirletiyor, diğer taraftan da yoğunluğu artırıyor. Mahallemizin kirlenmemesi konusunda özellikle muhtarımız ve azalarımızın vermiş olduğu mücadeleyi biliyorum ve onları tebrik ediyorum. Neticede bu mahallemizde vatandaşlarımız huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyorlardı. Ama kentsel dönüşümle ilgili mahallede oluşacak yoğunluktan dolayı burada huzurun kaçması endişe verici bir durum olarak ortaya çıkıyor. Kentsel dönüşüm Bursa'nın önemli bir yarası. Bu konuda insanlarımızın ortak düşüncelerini almadan yapılan uygulamalar kötü örnek oldu. Bunları biz Bursalılar olarak, Nilüferliler olarak hak etmiyoruz. Bursa'nın diğer bölgelerinde de aynı şekilde kötü örnekler ortaya çıkıyor. Şehrin içindeki yoğunluğu artırmakla aslında biz halka haksızlık ediyoruz" diye konuştu.

Kadın Dayanışma Derneği'ni de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Bozbey, gün boyuca hem mahalle sakinleriyle bir araya geldi, hem çalışmalarını buradaki karavanda sürdürdü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

Bursa, Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Mahallesi, Güncel
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