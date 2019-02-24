Son Dakika Haberleri: Bozbey'den Amatör Spor Kulüplerine Destek Sözü

Bozbey'den Amatör Spor Kulüplerine Destek Sözü

51 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği Atıcılar Spor Kulübü'nde spora verdikleri öneme dikkati çekerek, "Bursa'da spor kültürünü yaygınlaştırmak zorundayız" dedi.

Bozbey'den Amatör Spor Kulüplerine Destek Sözü, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği Atıcılar Spor Kulübü'nde spora verdikleri öneme dikkati çekerek, "Bursa'da spor kültürünü yaygınlaştırmak zorundayız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve dernekleri ziyaret etmeye devam ediyor. Mustafa Bozbey Atıcılar Spor Kulübü'nü ziyaret ederek kulüp yöneticileri ve sporcularla bir araya gelen Bozbey, sorunları dinledi. Nilüfer'de yıllardır amatör spor kulüpleriyle örnek bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Bozbey, "Nilüfer'de de spor kulüplerimizin sorunları vardı. Onları bir dernek çatısı altında topladık ve o şekilde destek olduk. Dernek yöneticileri kulüp temsilcileriydi ve hepsine desteklerimiz eşit şekilde ulaştı. Bursa'da amatör spor kulüpleri desteklenmeli. Buralardan belki A Milli Takımı'na kadar yükselecek çocuklarımız çıkacak. En önemlisi gençlerimizi buralarda sporla buluşturarak sağlıklı nesillerin yetişmesine olanak sağlayacağız. Önemli olan sorunlara kulak vermek. Bursa'da spor kültürünü yaygınlaştırmak zorundayız. 31 Mart sonrası göreve geldiğimiz takdirde Nilüfer'deki amatör spor kulüplerine yönelik anlayışı bütün Bursa'ya yayacağız" dedi.

Atıcılar Spor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Vardar, kulüp çalışmaları hakkında bilgi vererek, Mustafa Bozbey'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğinin gecesine de katılan Mustafa Bozbey, kendisinin de Balkanlar'dan gelen bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlatarak, "Ben de sizlerden biriyim. Bosna ile çok güzel dostluklarımız var. Oralarda güzel çalışmalara destek olduk. 31 Mart sonrası o bölgede ilgili derneğimizle birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.

Mustafa Bozbey, aynı gün Uzungöl ve Çevre Köyleri Kültür, Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel 'Seyin Gecesi'ne de katıldı. Burada dernek üyelerinin sıcak ilgisiyle karşılaşan Bozbey, horon teperek büyük alkış aldı. Mustafa Bozbey, daha sonra Bursa Ardahan İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Ardahan'ın 98. kurtuluş gecesi ile Bursa Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği 'Bahara Merhaba' etkinliğinde de vatandaşlarla buluştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Bursa, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Belediye Başkanı, Çantasını Çalanı Sosyal Medyadan Arıyor 2 Metre 20 Santim Boyundaki Devasa Yayın Balığı, Görenleri Hayrete Düşürdü

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bugün Memleketimiz, Dünyanın En Fazla İnsani Yardım Yapan Ülkesidir Bahçeli, Sosyal Medyadan Duyurdu! MHP'nin Meclis Başkanlığı İçin Adayı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 10:28:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozbey'den Amatör Spor Kulüplerine Destek Sözü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]