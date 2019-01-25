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Bozbey'den Aşevine Ziyaret

43 dakika önce

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mollaarap Mahallesi'nde Bursaspor eski Yönetim Kurulu Üyesi Nail Yenice'nin düzenlediği hayır yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozbey'den Aşevine Ziyaret, System.String[]
Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mollaarap Mahallesi'nde Bursaspor eski Yönetim Kurulu Üyesi Nail Yenice'nin düzenlediği hayır yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursalı iş insanı Nail Yenice'nin, Mollaarap Camii Yaşatma ve Koruma Derneği'ne bağlı faaliyet gösteren Mollaarap Mahallesi Aşevi'nde yaklaşık bin kişiye verdiği hayır yemeğine katıldı. 20 yıldır her gün ihtiyaç sahiplerine, cuma günleri de cami cemaatine yemek ikramı yapılan Mollarap Mahallesi Aşevi'ndeki buluşmada vatandaşlarla birlikte aşevinde yemek yiyen Bozbey, Cami Yaşatma ve Koruma Derneği ile birlikte 20 yıldır Mollaarap'da hayır kültürünü sürdüren Nail Yenice'yi tebrik etti. Bozbey, "Mollararap en eski, mahalle kültürünün yaşadığı en özel mahallelerimizden biri. Bu mahallenin daha düzenli, insanlarının daha mutlu olması gerekiyor. 1 Nisan'dan itibaren hem bu mahallemizde hem de sorunlu diğer bölgelerimizde güzel çalışmalarla halkımızı gülümseteceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bozbey yemek sonrasında Mollaarap Meydanı'nda esnafı da ziyaret etti. Bir kahvehanede mahalle sakinleri ile sohbet eden Mustafa Bozbey, mahalleliyi dinledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:31 Kaynak: İHA

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