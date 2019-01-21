Son Dakika Haberleri: Bozbey'den Esnaf Ziyareti

Bozbey'den Esnaf Ziyareti

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Emek'te esnafı ziyaret etti.

Bozbey'den Esnaf Ziyareti, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Emek'te esnafı ziyaret etti. Vatandaşlardan büyük ilgi gören Bozbey, sorunları birlikte çözeceklerinin sözünü verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bursa'nın ilçelerine giderek esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Bozbey, vatandaşlarla da birebir görüşüyor. Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında Emek Adnan Menderes ve Zekai Gümüşdiş Mahalleleri'ndeydi. Bozbey önce Turgut Özal Caddesi üzerindeki esnafı tek tek ziyaret etti ardından da her iki mahallede bulunan vatandaşlarla biraraya geldi.

Vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimlerinde destek isteyen Bozbey, Bursa'nın sorunlarına hakim olduklarını belirterek, "Sorunların çözümünü sizlerle birlikte karar vererek bulacağız. Kenti birlikte yöneteceğiz. Nilüfer'de hiç kimseyi ötekileştirmeden 20 yıl boyunca hizmet ürettik. Bu anlayışı Bursa'nın genelinde uygulayacağız. Dili, dini, rengi, görüşü ve sıfatı ne olursa olsun ama insan olsun. Bizim için insan önemli. Bursa'da da yeni bir anlayışla kimseyi ötekileştirmeden, birlikte yöneterek hizmet üreteceğiz. Katılımcı anlayışla doğru projelerin altına imza atacağız" dedi.

Gün boyu Bursalılar ile iç içe olan Bozbey, Bursa Serhat Kars Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği ve geleneksel hale gelen "Birlik, beraberlik ve kaz gecesi" etkinliğine katılarak, vatandaşların dayanışmasına da ortak oldu. Bozbey, daha sonra da Bursa Dicle Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı da ziyaret etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, belediye başkan adayı, Bursa, Politika
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