Son Dakika Haberleri: Bozbey'den Gündoğdu'ya Ziyaret

Bozbey'den Gündoğdu'ya Ziyaret

20 dakika önce

Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Üreticimizin, ürünlerini çok ucuza satmasını istemiyoruz.

Bozbey'den Gündoğdu'ya Ziyaret, System.String[]
Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Üreticimizin, ürünlerini çok ucuza satmasını istemiyoruz. Yaklaşık 40 mahallemizin ihtiyacı olan soğuk hava depoları yapacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halkla buluşmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular ile birlikte Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret eden Bozbey, burada vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak mahalle esnafını gezen Bozbey, hayırlı işler diledi. Bozbey daha sonra mahalle meydanında vatandaşlara projelerini anlattı.

Yaklaşık 40 mahallede soğuk hava deposu olmadığı için üreticinin, ürettiği ürünleri çok ucuza satmak zorunda kaldığını ifade eden Bozbey, göreve geldiklerinde bu meseleyi çözeceklerinin altını çizdi. Bozbey "Tarım ürünlerinin korunması için mutlaka soğuk hava depoları yapıp, kooperatiflerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Tarımla uğraşan insanlarımızın, ürünlerini çok düşük fiyatına satmasını arzu etmiyoruz. Sizler, bunu yaşıyorsunuz. Biz, köy çocuğuyuz. Neyin nasıl olduğunu biliyoruz. Biz, tarımla ilgili mahallelerimizde yapacağımız bu hizmetleri, birlikte bir araya gelip, yöntemlerini de beraber belirleyerek gerçekleştireceğiz. Oturduğunuz mahallede sizin istekleriniz olmazsa, o zaman dur diyeceksiniz. Mahallenizin farklı sorunları olduğunu ve antenlerle ilgili yaşadığınız meseleleri de biliyoruz. Antenler konusunda da varsa tarafları bir araya getirip bunu hep beraber çözeceğiz. Biz, insanların sağlıklı bir çevrede yaşamalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kooperatiflere destek olacaklarını da belirten Bozbey, ürünlerin satış ve pazarlamasında da üreticinin yanında olacaklarını söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

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