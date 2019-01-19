Son Dakika Haberleri: Bozbey'den İyi Parti ve Saadet Parti Bursa İl Teşkilatlarına Ziyaret

Bozbey'den İyi Parti ve Saadet Parti Bursa İl Teşkilatlarına Ziyaret

37 dakika önce

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden mevcut Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, "31 Mart akşamı hep beraber Bursalıları gülümseteceğiz, birlikte yapacağız, birlikte başaracağız" dedi.

Bozbey'den İyi Parti ve Saadet Parti Bursa İl Teşkilatlarına Ziyaret, System.String[]
İYİ Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden mevcut Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, "31 Mart akşamı hep beraber Bursalıları gülümseteceğiz, birlikte yapacağız, birlikte başaracağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ile birlikte İYİ Parti ve Saadet Partisi Bursa İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da değişim rüzgarının estiğini söyledi. Bursa'nın ve Millet İttifakı'nın adayı olarak, tüm Bursalıların oylarına talip olduğunu ifade eden Bozbey, "Bu kent hepimizin. Bu kentte 3 milyon insan yaşıyorsa, 3 milyon kişinin de bu paraların nereye harcandığını bilme hakkı var. Şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız. İnsanların aynı zamanda mahallinde yapılan hizmetlere görüş ve önerileriyle katılma hakkı var. Bursa bunu yaşamadı. Değişimin başlayacağı 31 Mart'tan itibaren Nilüfer'de yaptığımız birlikte yönetimi, Bursa'da da uygulayarak bir yerel yönetim modeli olarak tüm illere sunacağız. Birlikte yapacağız, birlikte başaracağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, Nilüfer'de oluşturdukları uzlaşı kültürünü Bursa'dan tüm Türkiye'ye yaymak istediklerini söyledi. Bozbey, "Biz yirmi senedir Nilüfer'de gerçek anlamda doğumdan ölüme kadar hizmet eden, halkın her sorununda onların yanında olmaya çalışan, iyi gününde kötü gününde onların yanında olan, acılarını ve sevinçlerini paylaşan bir uzlaşı kültürü oluşturduk. Bu uzlaşı kültürü Nilüfer ile başladı. Nilüfer'de biz seçildiğimiz günden bugüne Saadet Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, kapanmadan önce Anavatan Partisi'ne de gittik, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de gittik, onların adaylarını ziyaret ettik. Böyle bir uzlaşı kültürünü oluşturduk. İşte bu uzlaşı kültürü Bursa'nın tamamına ardından da tüm ülkeye yayılacak. Bu kent için ne yapabiliriz ve kentin sorunlarının çözüm noktasında nasıl birlik olabiliriz diyerek CHP ve İYİ Parti'nin ittifak adayı olarak adaylık sürecine başladık" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart'tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Bursa'da ve Bursa Büyükşehir Belediyesinde ağırlayacaklarına inandığını belirterek "31 Mart akşamı hep beraber Bursa'yı ve Bursalıları gülümseteceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah utandırmasın" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Bursa, Politika
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