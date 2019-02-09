Bozbey'den Otopark Çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın "Ücretsiz otopark" açıklamasına bir çağrıyla cevap verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın "Ücretsiz otopark" açıklamasına bir çağrıyla cevap verdi. İnegöl'de konuşan Bozbey, "Önce yasal anlamda hukukun karar verdiği caddelerdeki otopark bedellerini kaldırın. Kaldırın ki herkes rahatlasın, park ücreti ödemesin" dedi.



İnegöl'deki temasları kapsamında Alinur Aktaş'ın mahallesi olan Hayriye Mahallesi'ne de giden Bozbey'i burada vatandaşlar meşale ve havai fişeklerle karşıladı.



CHP İnegöl İlçe Başkanı Necmi Demir ve İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Eray Soral, İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir ve partililerin eşlik ettiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, mahallede halkla gerçekleşen buluşmada konuşma yaptı.



Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın aynı gün Nilüfer'de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında otopark konusunda yaptığı "ucuz siyaset" yorumuna yanıt verdi. Bozbey, Aktaş'ı, kanunları tanımaya davet etti. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nin yanında bulunan hazine arazisinin cumartesi günleri Nilüfer Belediyesi tarafından ücretsiz otopark olarak değerlendirdiğini söyleyen Bozbey şöyle devam etti: "Sizlerin içinden uzun yıllar önce ayrılmış ama hala Hayriye köylüyüm diyen arkadaşımız, kardeşimiz, Nilüfer'de bir açık otoparka gidiyor. Burada 'Her gün ücretsiz otopark' diye bir tabela asıldı. Teşekkür ediyoruz, her gün ücretsiz otopark olmasında sorun yok. Peki sorun nerede? Orası ücretsiz ama, Nilüfer Belediyesi'nin dava açtığı ve davayı kazandığı caddelerdeki otoparklardan para alınmaya devam ediliyor. Kazanılmış davayı dahi tanımayan bir arkadaşımız, bir kent yöneticisi var. Evet, orası ücretsiz otopark olsun. Mülkiyeti hazinede. Zaten hazine orasını bir başka kuruma devretmiş durumda ve kısa zaman sonra inşaat yapılacak. Bunu da toplumun bilmesi gerekiyor. Bu sadece seçim üzeri yapılan gösterişten ibaret olay. Önce yasal anlamda hukukun karar verdiği caddelerdeki otopark bedellerini kaldırın. Kaldırın ki herkes rahatlasın, caddeye park etsin, ücret ödemesin. Üstelik kanun karar vermiş. Kanunu tanıyın lütfen. Tanıyın ve oradaki personeli çekin. Caddenin sahibi olan insanlarımız araçlarını rahat rahat park edebilsinler."



20 yıldır Nilüfer'de insanların gülümsemesi için çaba gösterdiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Nilüfer'de 64 mahallemizin kırkına yakını kırsal mahalle. Allaha şükür şu anda tamamının sorunu yok desem yanılmam. Meydanlar yaptık, ibadethaneleri onardık, varsa eski yapılar onları onardık, çiftçilerimize ürün çeşitliliği konusunda eğitimler verdik, fidanlar verdik. Biz belediyeciliğin sevgi işi olduğunu bilenlerdeniz ve bu işi de sevgiyle yaptık, sevgiyle yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü biz insanı seviyoruz" diye konuştu.



İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir de, hemşerilerini Gürcüce selamladı. Özdemir, "Halkımızın ve sizlerin teveccühüyle İnegöl Belediye Başkan Adayı oldum. Değerli Mustafa Bozbey Başkanım Nilüfer'i güzel bir şehir haline getirdi. Bursa'ya gittiğinizde ilk akla gelen Nilüfer ilçemiz. Kendisiyle birlikte Bursa ve İnegöl'ü, Nilüfer yapacağımıza inanıyorum. Biz hazırız, siz de hazır olun" dedi.



Konuşmaların ardından başkan adaylarına yöresel yemek olan balagto, mısır ekmeği, yoğurt ve irmik helvası ikram edildi. İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir de akordeon eşliğinde yakınlarıyla birlikte Gürcü dansı yaptı.



Ortaköy ve Muratbey mahallelerini de gezen de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'de farklı kesimlerle de bir araya geldi.



Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bozbey burada da coşkuyla karşılandı.



İnegöl'de İshak Paşa Türbesi'ni ziyaret eden Mustafa Bozbey, Uzun Sokak'ta bulunan esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında yolda bisiklet kullanan vatandaşın kaldırımda zorla ilerlediğini gören Bozbey'in "Nilüfer'de olsaydın bisiklet yolundan gidecektin" demesi üzerine bisiklet kullanan vatandaş da "İnşallah İnegöl'de biz de bisiklet yollarını görürüz" cevabını verdi.



Bursa'da en çok bisiklet kullanılan ilçenin İnegöl olduğuna dikkat çeken Bozbey, İnegöl'de bisiklet yolu sorununu da yaptığı kahve ziyaretinde eleştirdi. Mustafa Bozbey, "İnegöl bizim için son derece kıymetli. İnegöl neden örnek bir kent olmasın? Nilüfer'de 170 kilometreye yakın bisiklet yolu yaptık. Peki, İnegöl'de bisiklet kullanımı bu kadar yaygınken neden bir bisiklet yolu yok. Ki bisiklet kullanımının en fazla olan yer burası. Biz bunları da yapacağız ve İnegöl'de çok şey değişecek" dedi.



Uzun Sokak'taki esnafla buluşmanın ardından Bozbey, açılışı yapılan Trabzonlular Dernek Lokali'nde Dernek Başkanı Muhammet Ergül ile bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini iletti. - BURSA

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