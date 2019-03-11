Son Dakika Haberleri: Bozbey, 'Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi'ni İmzaladı

Bozbey, 'Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi'ni İmzaladı

51 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, TEMA Vakfı'nın 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırladığı Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi'ne imza attı.

Bozbey, 'Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi'ni İmzaladı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, TEMA Vakfı'nın 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırladığı Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi'ne imza attı. Bozbey, görev süresi boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve uygulamaları öncelikli hale getireceğini taahhüt etti.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA), 31 Mart yerel seçimlerine katılan bütün belediye başkanı adaylarının görev süreleri boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve uygulamaları öncelikli hale getirmeleri gerektiği inancıyla hazırladığı Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi'ni imzaladı. Taahhütname, 'Sürdürülebilir hayat ilkesi' çerçevesinde ekosistem bütünlüğünü gözeten, iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlerin atabileceği adımları içeriyor.

Mustafa Bozbey, Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi'ni imzalayarak, iklimi koruyan ve iklim değişikliğine dayanıklı şehirleri gerçekleştirecek arazi kullanım kararları vereceğini, kentlerde sera gazı azaltımı çalışmalarını destekleyerek yaygınlaştıracağını, halkı stratejik planlama çalışmasına dahil edeceğini, ayrık toplama, yağmur bahçesi, yeşil çatılar, yağmur suyu depoları gibi sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi uygulamaları yapacağını taahhüt etti.

Doğaya, çevreye ve iklime büyük önem veren Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, daha önce de, Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Konseyi'nin öncülüğünü ettiği, yerel yönetimlerin 2030 yılına kadar idari bölgelerindeki karbon dioksit salımının yüzde 40 azaltılmasını hedefleyen Başkanlar Sözleşmesi'ni (Covenant of Mayors) AB Parlamentosu'nda imzalamıştı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:59 Kaynak: İHA

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