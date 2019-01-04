Bozbey'in Adaylığı Açıklandı

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ismi resmen açıklanan Mustafa Bozbey, kararı Ankara'da öğrendi.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ismi resmen açıklanan Mustafa Bozbey, kararı Ankara'da öğrendi. Bozbey Ankara'ya gitmeden önce sabah saatlerinde önce annesini ziyaret ederek hayır duasını aldı, ardından Emir Sultan Türbesi'nde dua etti.



CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, adaylığı ile ilgili açıklama sırasında Ankara'daydı. Bozbey Ankara'ya gitmeden önce sabah saatlerinde eşi Seden Bozbey ile birlikte Özlüce Mahallesi'ndeki baba ocağına giderek annesi Münevver Bozbey, kardeşleri Ferah, Sema, Ramiz, Hüseyin ve Ertan Bozbey ile bir araya geldi. Annesi Münevver Bozbey'in hayır duasını alan Mustafa Bozbey, daha sonra ailesiyle birlikte Özlüce Mahalle Kabristanı'na giderek babası Hasan Bozbey'in mezarı başında dua etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretin ardından Mustafa Bozbey eşi Seden Bozbey ile birlilkte Emir Sultan Türbesi'ne gitti. Bozbey, türbede eşi Seden Bozbey ile birlikte dua etti. Bozbey daha sonra eşi Seden Bozbey ile Ankara'ya gitti.



Bozbey'in yarın (cumartesi) saat 15.00'de Barakfakih kavşağında, saat 16.00'da ise Kent Meydanı'nda karşılanacağı ve çalışmaların startını vereceği öğrenildi. - BURSA

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