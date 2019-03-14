Son Dakika Haberleri: Bozbey, iş dünyasıyla bir araya geldi

Bozbey, iş dünyasıyla bir araya geldi

1 saat önce

BUSİAD üyelerine projelerini anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, işsizlik konusunda, büyükşehir belediyesi ve sanayici iş birliğiyle çözümler üretebileceklerini söyledi.

Bozbey, iş dünyasıyla bir araya geldi, System.String[]
BUSİAD üyelerine projelerini anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, işsizlik konusunda, büyükşehir belediyesi ve sanayici iş birliğiyle çözümler üretebileceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:55 

Mustafa Bozbey, belediye başkan adayı, Bursa, Ekonomi
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