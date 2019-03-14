Bozbey, iş dünyasıyla bir araya geldi
1 saat önce
BUSİAD üyelerine projelerini anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, işsizlik konusunda, büyükşehir belediyesi ve sanayici iş birliğiyle çözümler üretebileceklerini söyledi.
BUSİAD üyelerine projelerini anlatan Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
, işsizlik konusunda, büyükşehir belediyesi ve sanayici iş birliğiyle çözümler üretebileceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:55
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