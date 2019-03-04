Bozbey Projelerini Millet İttifakı Adaylarına Anlattı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hakkında, Millet İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarına ve partilileri bilgilendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hakkında, Millet İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarına ve partilileri bilgilendirdi. Çok iyi yolda olduklarını belirten Bozbey, "Kimseyi ötekileştirmeden insanları severek çalışmalıyız. Biz bütün Bursa'nın ve ilçelerinin adayıyız" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın tamamını kapsayan insan öncelikli projelerini ilçe belediye başkan adayları, belediye meclisi üyesi adayları ve CHP ile İYİ Parti yönetimlerine anlattı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, İYİ Parti Bursa İl Başkan Vekili Haluk Hısımcı, Millet İttifakı Belediye Başkan Adayları, belediye meclis üyesi adayları, kadın ve gençlik kolları üyeleri ve parti yöneticileri katıldı. Toplantıda Bozbey, ulaşım, kültür-sanat, sosyal hizmetler, kentsel dönüşüm, tarım, çevre, turizm, istihdam, kadın ve çocuk, engelli gruplar başta olmak üzere birçok konuda hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi.



"Bütün Bursa'nın adayıyız"



Birlikte, omuz omuza vererek yapılacak çalışmanın Bursa ve ilçelerinde kendilerini 31 Mart sonrası zafere taşıyacağını ifade eden Mustafa Bozbey, "Bizler hepimiz yerel siyaset yapacağız. Yerelde insanları ötekileştirmeden çalışmalıyız. Biz insanları seviyoruz, biz insanlara hizmet etmek için varız. Her bir belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşım, gençlik kolları, kadın kollarındaki arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum. İlçelerde, bölgelerinizde halkın tümünün oyuna talibiz. Bunu yaparsak mutlaka başarılı oluruz. Biz her ilçenin adayıyız. Ben de Mustafa Bozbey olarak bütün Bursa'nın adayıyım. Çünkü biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. İnsanları inancından, siyasi kimliğinden, sıfatından ya da başka bir özelliğinden dolayı ayırmıyoruz" dedi.



Bursa'nın sorunlarını çözmek için geldiklerini ifade eden Bozbey, "Bizim anlayışımız diğerlerinden farklı. Biz köylülerimiz için de, kentlilerimiz için de, çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar ve engelli bireyler için de projelerimizi ürettik, bunları uygulamak için geliyoruz. Genel merkezlerimiz gerektiğinde genel siyaset yaparlar ama biz yereldeyiz. Bizim işimiz hizmet etmek. Kutsal bir görev için yola çıktık. Ulaşım, çevre, tarım, şehir planlaması, sosyal konular başta olmak üzere birçok konuda proje ürettik. Bursa'nın sorunlarını katılımcılık anlayışıyla çözeceğiz. Seçim sürecinin son günlerini omuz omuza vererek çalışırsak zafere ulaşmamız için bir engel yok" diye konuştu.



İttifakta birliktelik vurgusu



Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, tüm adayların insan ve parti ayrımı yapmadan halkı kucaklaması gerektiğini ifade ederek, "Vatandaşımız açken bize tok yatmak yakışmaz. Biz saray sosyetesi değiliz. Millet açken varlık kuyruğu var demeyiz. Biz hizmet için yola çıktık. Bütün Bursa'yı birlikte omuz omuza vererek Nilüfer gibi yapmalıyız" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal da Türkiye'nin sorunlarının siyasi partiler tarafından tek başına çözülemeyecek hale geldiğini söyleyerek, "Partilerin tek başına bu ülkenin sorunlarını çözecek iradesi kalmadı. Bugün gelinen sistem tek başına koalisyonsuz yürümüyor. Evet bugün bir beka meselesi var. İşsizlik, yoksulluk, beka meselesidir. El ele vererek artık ülkede yeni bir siyasi anlayışı ortaya koyacağız" diye konuştu.



İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da CHP ve İYİ Parti'nin çok ortak noktası olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye bugün çok zor dönemden geçiyor. Ekonomik şartlar son 60 yılın en zor dönemi. Yeni bir reforma ihtiyaç var. Mustafa Bozbey 10 yıldır Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı ben burada bugün konuşmazdım. Genel Başkanımız Meral Akşener, Mustafakemalpaşa'da 'Bozbey'e kefilim' demezdi. Bozbey'e bir şans verelim, beğenmezsek 5 yıl sonra değiştiririz" şeklinde konuştu.



Toplantıda CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve İYİ Parti Bursa İl Başkan Vekili Haluk Hısımcı da söz alarak birliktelik mesajı verdi. Millet İttifakı ilçe belediye başkan adayları da etkinlikte kısa konuşmalar yaparak, 31 Mart Yerel Seçimleri için başarı sözü verdi. - BURSA

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