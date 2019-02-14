Son Dakika Haberleri: Bozbey : Stadyumun İsmini Bursalı ve Bursasporlular Belirleyecek

Bozbey : Stadyumun İsmini Bursalı ve Bursasporlular Belirleyecek

2 saat önce

Yeşil Beyaz Güç Platformu üyeleri ile bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart'tan sonra stadyumun ismini, Bursalı ve Bursasporlular'ın belirleyeceğini söyledi.

Bozbey : Stadyumun İsmini Bursalı ve Bursasporlular Belirleyecek, System.String[]
Yeşil Beyaz Güç Platformu üyeleri ile bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart'tan sonra stadyumun ismini, Bursalı ve Bursasporlular'ın belirleyeceğini söyledi. Bozbey, "Halk hangi isme karar verirse, o isim konulur" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın sorunlarına çözüm getirecek ve kentin gelecek vizyonuna ışık tutacak projelerini açıklayacağı 4 Mart 2019 günü öncesi toplumun tüm kesimleri ile fikir alışverişi toplantılarını sürdürüyor. Bozbey bu kapsamda, "Bursaspor'a koşulsuz Hizmet" sloganı ile yakın dönemde kurulan ve kitlesi her geçen gün genişleyen "Yeşil Beyaz Güç Platformu"nun konuğu oldu. Platform üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Bozbey, Bursaspor'un kentin tanıtımı ve Türkiye'nin sportif başarısı açısından önemini vurguladı. Bursaspor'un sadece futbolda değil, sporun diğer dallarında da uluslararası başarıyı getirecek gençleri yetiştirmesi gerektiğine dikkat çeken Bozbey, "Bunun için iyi bir yapılanmaya ihtiyaç var. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, her ilçede ilçe belediyelerinin de katılımı ile Bursaspor çatısı altında çeşitli branşlarda takımlar kuracağız. Ayrıca amatör spor kulüpleri birliği oluşturacağız" dedi. Mustafa Bozbey, Bursaspor'un başarısının artması için kalıcı gelir getirecek projelerini de 4 Mart tarihinde açıklayacağını belirtti.

Bursa Atatürk Stadyumu'nun bir hikayesi olduğunu ifade eden Bozbey, "Stadyum yıkıldı. Yanlışlar yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi mali açıdan zor durumda bırakıldı" şeklinde konuşuldu.

Yeşil Beyaz Güç Platformu üyelerinin "Başkan seçildiğinizde stadın ismi ne olacak?" sorusuna Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey şöyle yanıt verdi: "31 Mart'tan sonra Bursa stadının ismini Bursalılar ve Bursasporlular belirleyecek. Ben, kendi başıma 'Stadın ismi bu olacak' demeyi doğru bulmuyorum. Kamuoyu araştırması yaparız. Halk, hangi isme karar verirse o isim konulur."

Platform üyeleri ile samimi havada gerçekleşen sohbette Bursaspor'a ilişkin çocukluk anılarını da paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, o günlerde harçlık kazanıp, Bursaspor maçlarını izlemeye gittiğini anlattı.

Sohbetin ardından Yeşil Beyaz Güç Platformu Başkanı Ersoy Seyitoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e teşekkür plaketi sundu - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Mustafa Bozbey, Bursa, Spor
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