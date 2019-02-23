Son Dakika Haberleri: Bozbey Vatandaşların Sorunlarını Bursaray'da Dinledi

Bozbey Vatandaşların Sorunlarını Bursaray'da Dinledi

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursaray'da vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bozbey Vatandaşların Sorunlarını Bursaray'da Dinledi, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursaray'da vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, halkın bütün kesimleriyle bir araya gelerek sorunları yerinde dinlemeyi sürdürüyor. Mustafa Bozbey, Yüksek İhtisas İstasyonu'ndan BursaRay'a binerek vatandaşlarla hem yolculuk yaptı hem de sohbet etti. Kültürpark İstasyonu'na kadar seyahat eden Bozbey'e vatandaşlar, ulaşımın pahalılığından dert yandı.

Mustafa Bozbey de "Gördük ki ulaşım pahalı. Özellikle öğrenciler bu konuda mağdur olduklarını söylüyorlar ama vatandaşlarımız da bu hizmetten en ucuz şekilde yararlanması gerekiyor. Vatandaşların bir yerden bir yere konforlu ve zamanında, ucuza ulaşımını sağlamak zorundayız. 1 Nisan'dan itibaren Bursa'da vatandaşlarımız hakları olan ulaşımdan en ucuz şekilde faydanalacaklar" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım'da Eğitim Caddesi ve Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde esnaf ziyaretinde de bulunarak, sorunlarını dinledi, fikir ve önerilerini aldı.

Şehircilik anlayışını anlattı

Bozbey, Yıldırım ilçesinde Yunusemre Mahallesi'nde de vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Bölgenin öncelikli sorununun kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Bozbey, kentsel yenilemede öncelikli olarak insanın baz alınması gerektiğini söyledi. Mustafa Bozbey, "Bursa'nın tamamında ameliyat yaparak, hangi bulvarları, yolları açacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Tüm paydaşları bu süreçlere dahil ederek Bursa Anayasası olarak bunu belirlememiz lazım. Bu bölgelerimizde sosyal, kültürel, spor alanları yok. Bölge halkının sağlıklı bir şekilde bir yerden bir yere ulaşabilmesini, çocuğuyla birlikte yaşadığı yerde eğlenebilmesini sağlamalıyız. Bizim anlayışımızda şehircilik budur" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:52 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Mustafa Bozbey, Bursa, Politika
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