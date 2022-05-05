Bozburun Mahallesi Dönüşümü Yaşıyor - Son Dakika

Bozburun Mahallesi Dönüşümü Yaşıyor

Bozburun Mahallesi Dönüşümü Yaşıyor
Son Güncelleme: 05.05.2022 09:06

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Köprübaşı ilçesine bağlı Bozburun mahallesinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahallede altyapı çalışmalarının ardından 10 bin metrekarelik üstyapı işi ile 2 adet foseptik montajı da gerçekleştirilecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, büyük altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Köprübaşı ilçesine bağlı Bozburun Mahallesinde bin 500 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması ile bin 500 metre de içme suyu hattı döşeme imalat işlerini sürdürüyor.Altyapı çalışmalarının ardından 10 bin metrekare üstyapı işi de yapılacak olan mahallede 2 adet foseptik montajı da gerçekleştirilecek. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahalleye bir ziyaret gerçekleştirerek, yetkili personel ile birlikte mahalle muhtarı Rahmi Uçar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalleye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir'e Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü ve MASKİ İlçe Şefi Enver Çetin de eşlik etti.

"Bozburun çok güzel oluyor"

Bozburun mahalle muhtarı Rahmi Uçar, "Altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah üstyapı çalışmalarının ardından Bozburun çok güzel bir mahalle olacak. Cengiz Başkana teşekkür ediyorum" dedi.

"Bölgedeki vatandaşlar açısından önemli bir çalışma"

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Köprübaşı ilçemizin küçük ve şirin mahallelerinden biri olan Bozburun mahallesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde önemli bir yatırıma hayat veriyoruz. İçme suyu, kanalizasyon hatları tamamlandı. Foseptik ve üstyapı işi kapsamında kilit parke taşı döşeme çalışması yapacağız. Şimdiden mahalle halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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