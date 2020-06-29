Bozburun Yarımadası depremi ön inceleme raporu - Son Dakika

Bozburun Yarımadası depremi ön inceleme raporu

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Muğla-Bozburun Yarımadası'nda meydana gelen depremle ilgili Ön İnceleme Raporu hazırladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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