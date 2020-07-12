Bozcaada 40 çeşit organik reçeli ile vazgeçilmez bir tat sunuyor - Son Dakika

Bozcaada 40 çeşit organik reçeli ile vazgeçilmez bir tat sunuyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesini ziyaret edenler, adanın ünlü organik reçellerini tadınca bir daha vazgeçemiyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesini ziyaret edenler, adanın ünlü organik reçellerini tadınca bir daha vazgeçemiyor.

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Bozcaada'da tamamı organik domatesten kozalağa, katır tırnağından acı bibere kadar yaklaşık 40 çeşit reçel üretiliyor. Adeta bir gelenek haline gelen reçel üretiminin kökeni Rumların yaşadığı döneme uzanıyor. Mübadeleye kadar Bozcaada'da yaşayan Rumlar, misafirlerine tatlı yerine reçel ikram ediyordu. Yerli tohumlarla üretilen değişik meyvelerden yapılan reçeller küçük bir tabakta yanında bir bardak su ile servis ediliyordu.

Rumların adadan ayrılmasının ardından geleneğin devam ettiğini söyleyen reçel üreticisi Civan Evren, "Hala aynı tohumları kullanıyoruz. Ailemden öğrendiğim yöntemlerle 25 yıldır reçel üretimi yapıyoruz. Reçellerimiz doğaldır, içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Rumlardan kalan tohumlarla bahçemize ekimini yapıyoruz. Her birinin ayrı bir özelliği ve faydası vardır" dedi.

Bademli domates ve gelincik çiçeğinin en çok ilgi gören reçeller olduğunu dile getiren Evren, "Kadınlarda yüz gözeneklerini kapatma özelliği var. Ayrıca kansızlığa, kemik erimesine karşı çok faydalı" şeklinde konuştu.

Katkı maddesi bulunmayan organik reçeller, Bozcaada Kadın Kooperatifi tarafından ilçe merkezine kurulan organik pazardaki stantlarda satılıyor. Adaya gelen tatilciler, bu reçellerden almadan ilçeden ayrılmıyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bozcaada, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozcaada 40 çeşit organik reçeli ile vazgeçilmez bir tat sunuyor - Son Dakika
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