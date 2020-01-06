Bozcaada açıklarında denize düşen konteynerlerden biri kıyıya vurdu - Son Dakika
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Bozcaada açıklarında denize düşen konteynerlerden biri kıyıya vurdu

6 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir gemiden denize düşen 6 konteynerden biri Bozcaada Çayır Plajı'nda karaya vurdu.

Bozcaada açıklarında denize düşen konteynerlerden biri kıyıya vurdu, System.String[]

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir gemiden denize düşen 6 konteynerden biri Bozcaada Çayır Plajı'nda karaya vurdu.

Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan İzmir'in Aliağa Limanı'na doğru yol alan Panama bayraklı 'MedKon' isimli gemi, Bozcaada açıklarında şiddetli fırtınaya yakalandı. 6 bin 285 grostonluk 100 metre uzunluğundaki dev gemi içindeki 6 konteyner, saatte hızı 80-110 kilometre arasında değişen poyraz fırtınası sebebiyle yerinden sökülerek denize devrildi. Gemi kaptanı tarafından konuyla ilgili Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü bilgilendirildi. Yaşanan olay sonrası denize düşen konteynerlerden biri ilçedeki Çayır Plajı'nda bulundu. Karaya vuran konteyner ile ilgili yetkililer tarafından çalışma başlatıldı.

(İHA)

Poyraz Fırtınası, Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
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